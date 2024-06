Filho de Remy Ma acusado de assassinato em primeiro grau

Fontes policiais disseram ao TMZ Hip Hop … em 7 de junho de 2021, aproximadamente às 12h58, a polícia respondeu a uma ligação para o 911 de um homem baleado no cruzamento da 148th Street com a Rockaway Boulevard em Queens, NY.

Ao chegar, os policiais dizem que descobriram um homem chamado Dario Guillebeaux deitado no chão, sem responder… com vários ferimentos de bala na cabeça e no peito.