Filhos de Messi e Suárez perdem por 5 a 0 para o Barcelona no jogo juvenil de Miami

O Barcelona eliminou a academia sub-12 do Inter Miami CF no torneio LaLiga FC Futures na sexta-feira, depois que o time espanhol marcou cinco gols em 24 minutos e se classificou para as quartas de final.

O Inter Miami, liderado pelo filho de Lionel Messi, Thiago Messi, e pelo filho de Luis Suárez, Benjamín Suárez, entrou na partida precisando perder por menos de dois gols para avançar, depois de empatar sem gols, adversário do Grupo A, Real Sociedad, durante a partida inaugural. corresponder.

Apesar dos grandes esforços, a equipe caiu rapidamente para a eliminação da fase de grupos do torneio internacional realizado no Wide World of Sports da ESPN em Orlando, Flórida.

A competição, que conta com a participação de 20 equipas sub-12 de todo o mundo, proporciona aos jovens jogadores a oportunidade de mostrarem o seu talento.

O atacante do Inter Miami, Lionel Messi, está ao lado de seu filho, o sub-12 do Inter Miami, Thiago Messi. CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images

“A promoção do futebol de base e o reforço dos valores positivos do futebol são os dois principais objectivos da iniciativa. Todos os anos, os melhores clubes juvenis do mundo reúnem-se para o torneio”, afirmou a LaLiga num comunicado de imprensa.

A edição deste ano contou com a participação de Real Betis, Flamengo, Inter Miami, FC Barcelona e Real Madrid.

Messi e Suárez ingressaram na academia juvenil do Inter Miami depois que seus pais ingressaram no Major League Club em 2023 e 2024, respectivamente.

Os pais têm atuado no desenvolvimento futebolístico dos filhos, participando de treinos e partidas anteriores em Fort Lauderdale.