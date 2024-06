Finais da NBA 2024 – As maiores questões após o jogo 3 do Celtics-Mavericks

O Boston Celtics está a uma vitória de conquistar o título da NBA de 2024 – e o conquistou.

Boston aumentou sua vantagem no quarto período para 21 pontos antes de uma recuperação frenética do Dallas Mavericks transformar o jogo 3 de quarta-feira em uma montanha-russa. No entanto, o Celtics resistiu a todas as investidas tardias do Mavericks, que perdeu o guarda superstar Luka Doncic nos minutos finais depois de ele ter cometido uma falta em um polêmico bloqueio, e conseguiu uma vantagem de 3 a 0 nas finais, atrás de uma vitória por 106 a 99 em Dallas. .

O Celtics também venceu, apesar do grande homem Kristaps Porzingis ter sido afastado dos gramados devido a uma lesão na perna. Seu status permanece no dia a dia, mas Adrian Wojnarowski da ESPN relatou que há “dúvidas reais” sobre o status de Porzingis no futuro.

Como Boston superou a lesão de sua estrela e impediu o último rali de Dallas? Essas finais estão caminhando para uma varredura do Celtics? Nossos NBA Insiders estão analisando a finalização selvagem do Jogo 3, o desempenho irregular de Doncic e o que está por vir no Jogo 4 de sexta-feira (20h30 horário do leste, ABC).

Qual foi a sua maior conclusão da vitória do Celtics no jogo 3?

Tim Bontemps: Que Boston ainda não bastante abalou todos os seus maus hábitos, mas ainda tem talento suficiente para encerrar esta série. O quarto trimestre foi um destaque dos problemas passados ​​de Boston – má execução ofensiva, lapsos de concentração e tomadas de decisões confusas em geral. Mas depois de desistir de uma sequência de 22-2 que colocou Dallas de volta a um ponto, Boston foi capaz de travar defensivamente na reta final. Foi o suficiente para afastar o Celtics do 18º campeonato da NBA – mesmo que tenha se tornado muito mais estressante do que deveria.

Chris Arenque: Os Celtics são inevitáveis. Não importava que Porzingis não estivesse lá, porque Xavier Tillman poderia se defender em seus minutos. Não importava que Kyrie Irving finalmente encontrasse seu ataque, porque Jayson Tatum também. Não importava que os Mavericks assumissem sua maior liderança da série no início do jogo 3, porque Boston teve uma exibição de Jaylen Brown de outro mundo no terceiro quarto – e escapou depois de fazer apenas o suficiente para adiar uma corrida furiosa e tardia de Dallas. – para colocar os Mavs no limite.

Brian Windhorst: O Celtics finalmente superou o obstáculo e tem uma mão no banner 18. Eles tiveram que sobreviver aos demônios do final do jogo, talvez apenas para fazer parecer que mereceram. Boston perdeu vários jogos de playoffs exatamente dessa maneira nos últimos anos, e durante aquela sequência de 20-2 no quarto período houve aquela velha sensação de mal estar. Mas todas as estrelas do Celtics fizeram uma ou duas jogadas e, coletivamente, isso foi suficiente, principalmente porque agora eles têm muitas estrelas. E é hora de celebrá-los, porque eles conquistaram isso no verdadeiro estilo celta.

Preencha o espaço em branco: O desempenho de Luka Doncic no Jogo 3 foi ______.

Windhorst: Completamente inaceitável. Ninguém pode contar nada a Doncic. Nem companheiros de equipe, nem treinadores, nem executivos, nem mídia, nem torcedores, nem árbitros. Houve muitos apelos e promessas de que ele iria melhorar, mas este vai deixar uma marca. Ele é um jogador verdadeiramente brilhante, uma vez a cada geração. Mas ele terá que se olhar no espelho e enfrentar suas fraquezas antes de chegar ao outro lado das finais. Seu esforço defensivo nestas finais foi simplesmente esmagador para sua equipe, suas reclamações aos árbitros são dolorosas e suas faltas de frustração provavelmente apenas custaram à sua equipe a chance de transformar esta série em uma série porque ele cometeu uma falta. Ele é uma das maiores estrelas da liga e isso significa que ele tem um padrão mais elevado, especialmente neste nível. Ele não conseguiu cumprir isso neste jogo e terá que lidar com isso, goste ou não.

Bontemps: Não esta bom o suficiente. Doncic marcou muitos pontos, mas o Celtics mais uma vez colocou as pinças nos companheiros de equipe de Doncic e Irving, forçando a dupla a tentar vencer sozinhos o melhor ataque da história da NBA. E, apesar de todo o seu brilhantismo individual, isso nunca seria suficiente para o Dallas vencer. E a defesa de Doncic – que foi um problema sempre presente durante os dois primeiros jogos desta série – foi ainda pior no Jogo 3. Boston tem a capacidade de colocar mais pressão sobre Doncic do que praticamente qualquer outro time da liga por ter Brown ou Jrue Holiday o atacam defensivamente por 94 pés, enquanto qualquer um dos jogadores do perímetro de Boston o ataca do outro lado. E, à medida que esta série avança, parece ter afetado os níveis de energia de Doncic, o que levou a algumas das faltas que o levaram a sair do Jogo 3.

Arenque: Incrível em alguns aspectos. Algumas de suas cestas eram lindas. Mas a natureza de alguns dos looks que ele criou, para ele e seus companheiros de equipe, ainda não eram bons o suficiente para partes do jogo. (Isso nem sequer fala das vezes em que ele não conseguiu se recuperar defensivamente depois que uma decisão não deu certo; especialmente durante as duas jogadas para encerrar o primeiro quarto, o que ajudou o Boston a somar cinco pontos rápidos.) O terceiro período. , em particular, foi um grande contraste de estilo: os Mavs acertaram 21 arremessos no quarto, sendo 15 deles vindos do drible, enquanto os Celtics fizeram 20 tentativas, sendo apenas sete delas fora do drible. A qualidade da aparência tem sido consistentemente a diferença nesta série, já que Doncic e Irving estão tendo que trabalhar muito para simplesmente mantê-la por perto.

O que será necessário para o Celtics completar a varredura?

Tim Bontemps: Não voltando aos seus maus hábitos, que ficaram evidentes no quarto período do Jogo 3. Durante a maior parte de toda a série, Boston manteve seu processo mesmo quando os tiros não estavam caindo e as coisas não estavam funcionando perfeitamente, e valeu a pena . Depois vieram os 10 minutos finais do jogo 3, quando o Celtics desperdiçou uma vantagem de 21 pontos. Se Boston permanecer fiel a si mesmo, deverá vencer o jogo 4. Se fizer o que fez no final deste, Dallas pode com certeza enviar esta série de volta para Boston.

Chris Arenque: Para não pensar demais na situação. A maneira como eles jogam naturalmente, com movimentação de bola e defesa sólida – tanto individualmente quanto em unidade – é mais que suficiente para vencer este clube de Dallas, mesmo quando o Celtics não está com força total. Como Tim disse, eles só precisam ficar longe das tendências heroicas que às vezes apresentam. O campeonato está ao seu alcance, e eles só precisam continuar jogando basquete em equipe, que tem provado repetidamente superar o sistema dos Mavs, que depende de aparências um contra um.

Windhorst: O Celtics começou essa jornada quando fez a troca de Kevin Garnett/Paul Pierce com o Brooklyn Nets em 2013. Eles adicionaram peças metodicamente, fizeram trocas astutas, tiveram contratempos, lidaram com deficiências nos playoffs, renovaram seu elenco, conseguiram uma severa mudança de treinador. , aprimoraram seu estilo e criaram um time quase perfeito para 2024. Quer a raspagem aconteça ou não, Boston montou um elenco brilhante que conseguiu atingir o pico na hora certa e deve ser comemorado quando a série terminar.