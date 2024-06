Finais da NBA 2024: Luka Doncic ainda não entendeu verdadeiramente o que definiu Jordan, LeBron – e esses Celtics

EM AGOSTO 2021, Jason Kidd estava no cargo de técnico do Dallas Mavericks há pouco mais de um mês, quando voou para a Eslovênia para se encontrar com Luka Doncic, o astro de 22 anos que determinaria seu sucesso ou fracasso como técnico.

Kidd era um superastro como jogador e jogou ao lado do maior Maverick de todos, Dirk Nowitzki, quando Dallas venceu um campeonato da NBA em 2011. Ele orientou o jovem Giannis Antetokounmpo como técnico do Milwaukee Bucks e – – como assistente técnico do Los Angeles Lakers – ele ajudou o idoso LeBron James a ganhar um campeonato em 2020.

Em outras palavras, ele teve muita experiência com estrelas transcendentes. Cada um deles era diferente, é claro. Mas Kidd disse a mesma coisa a todos eles.

“Não estou aqui para discutir ou brigar com você. Estou aqui para ajudá-lo”, disse Kidd à ESPN em 2022. “E sempre direi a verdade.”

Nas três temporadas em que treinou Doncic, Kidd disse-lhe várias verdades: que precisava parar de fazer inimigos dos árbitros com lamentações persistentes; que precisava fazer um esforço mais consistente na defesa; e que ele precisava estar em melhor forma para estar no seu melhor quando sua equipe precisasse dele.

Kidd disse essas coisas publicamente e em particular. O mesmo aconteceu com os companheiros de Doncic em Dallas e na seleção eslovena.

Kidd também o fortaleceu, elogiando o talento, a competitividade e a resistência sobrenaturais de Doncic. Ele ficou maravilhado com o conhecimento e as habilidades do basquete que o tornaram cinco vezes All-Star e vice-campeão MVP.

O elogio é tão consistente quanto as duras verdades que ele transmitiu. Então, quando Kidd fez uma avaliação nua e crua de como o Boston Celtics explorou as lacunas persistentes no jogo de Doncic ao construir uma vantagem de 3 a 0 nas finais da NBA de 2024, isso só poderia ser interpretado como uma última chance de passar para Doncic antes que a temporada do Mavericks termine potencialmente no jogo 4 na sexta-feira (20h30 horário do leste dos EUA na ABC).

“Para grandes jogadores, você não consegue entender como ter sucesso no estágio mais alto. Este é o nível mais alto”, disse Kidd na quinta-feira. “A história está aí para aprendermos, quando você olha para grandes jogadores e suas lutas: [Michael Jordan] e as lutas que ele teve contra Detroit, as lutas de Magic Johnson, LeBron [James] primeira vez.”

É uma prova para Doncic que aos 25 anos ele já pode ser colocado na mesma sentença que grandes nomes como Jordan, Johnson e James. Mas também fala da colina que ele ainda precisa escalar.

Jordan teve que aprender a confiar em seus companheiros de equipe e elevá-los para se tornarem campeões, para resolver as chamadas “Regras de Jordan”, o jogo egoísta que o Detroit Pistons usou para atraí-lo. Johnson e James tiveram que se tornar melhores arremessadores externos para forçar as defesas a jogá-los para cima e criar espaço para seus companheiros operarem.

Tal como aconteceu com Doncic, nenhuma dessas falhas era segredo. Na verdade, eles foram interminavelmente debatidos e criticados até que cada jogador finalmente superou suas deficiências e ganhou um título.

Esta é a primeira vez de Doncic neste palco. As finais têm um jeito de revelar o caráter e expô-lo das melhores e piores maneiras – tudo que Doncic precisa fazer é olhar para seus oponentes do outro lado da quadra.

OS CELTAS TÊM esteve onde Doncic está agora. Durante as finais de 2022 contra o Golden State Warriors, o atacante do Celtics Jayson Tatum ficou sem combustível e murchou sob a pressão lançada sobre ele defensivamente – uma espécie de “Regras da Jordan” para o estilo moderno da NBA destinada a transformar pontos fortes em fraquezas.

Naquele verão, Tatum jurou nunca mais deixar isso acontecer e treinou todos os dias para ficar mais forte para vingar essa perda. Mas o Celtics nem chegou às finais em 2023, foi derrotado nas finais da Conferência Leste por falta de consistência, um time do Miami Heat que soube explorar suas fraquezas e uma lesão prematura de Tatum após ter voltado de 3 -0 para baixo para forçar um Jogo 7.

“No ano passado, ficar aquém do esperado em casa… foi constrangedor”, disse o armador do Celtics, Jaylen Brown. “Senti que o time estava confiando em mim. JT se machucou no jogo 7 e eu deixei cair a bola. Para mim, foi constrangedor. Isso me deixou o verão inteiro, me deixou louco.”

Brown expiou o fracasso da temporada passada nestes playoffs. Ele é o favorito para ser nomeado MVP das Finais se o Celtics conseguir encerrar a série na noite de sexta-feira. E se vencerem, isso completaria a jornada que Brown e Tatum percorreram em suas sete temporadas juntos.

Essa derrota nas finais para os Warriors, junto com três derrotas nas finais de conferência, deu-lhes muita experiência e derrotas para aprender.

Doncic só esteve perto deste nível uma vez – em 2022, quando os Mavs caíram nas finais da Conferência Oeste para o mesmo time dos Warriors que derrotou os Celtics nas finais. Ele não sentiu a dor de perder no palco principal ou as consequências de não lidar com suas deficiências.

Ele é tão talentoso que não teve que fazer as mudanças profundas em seu jogo, corpo e atitude que Kidd e outros tentaram ajudá-lo a fazer.

Ele tentou, até certo ponto.

Ele mostrou melhorias como defensor… às vezes. Ele levou o condicionamento fora de temporada mais a sério… até certo ponto. Ele reduziu suas faltas técnicas… um pouco.

Mas ele não fez o suficiente e os Celtics exploraram suas fraquezas – especialmente quando o atacam no ataque.

De acordo com o Second Spectrum, Doncic permitiu as três maiores porcentagens de golpes em drives em uma série de playoffs nos últimos 10 anos. Na primeira rodada, o LA Clippers ultrapassou-o em 65,2% das vezes. No segundo round, o Oklahoma City Thunder passou por ele na defesa em 59% das vezes. Contra o Celtics, esse percentual aumentou para 67,7%.

As finais da NBA estão em andamento. Você pode acompanhar toda a ação no ABC. Jogo 1: Celtics 107, Mavericks 89

Jogo 2: Celtics 105, Mavericks 98

Jogo 3: Celtics 106, Mavericks 99

Jogo 4: 14 de junho em Dallas, 20h30

Jogo 5*: 17 de junho em Boston. 20:30

Jogo 6*: 20 de junho em Dallas, 20h30

Jogo 7*: 23 de junho em Boston, 20h *Se necessário

Todos os tempos Leste

“É nisso que os Celtics são muito bons em fazer: garantir que, quando vão caçar, consigam o cara que desejam”, disse Kidd.

Ele não nomeou Doncic como o cara que os Celtics estão caçando, mas não era necessário. Tudo o que Kidd acrescentou foi que os Mavericks precisam “fazer um trabalho melhor para proteger Luka”.

Mas não faz sentido adoçar com a temporada dos Mavericks à beira. Não com Doncic reclamando de arbitrar e pescar faltas em vez de voltar para a defesa.

Não depois que ele cometeu uma falta no jogo 3 ao tentar aplicar uma investida imprudente sobre Brown, faltando menos de cinco minutos para o fim do jogo e os Mavericks tendo reduzido a desvantagem de 21 pontos para três pontos.

Se as “Regras de Jordan” estão agora sendo aplicadas a Doncic, com os holofotes sobre ele, é mais uma lição que Kidd espera que seu craque possa absorver, não importa como esta série termine.

“Quando você olha para grandes jogadores e suas lutas”, disse Kidd, “[they] use isso na próxima temporada ou nas próximas temporadas para tentar voltar lá, porque agora eles entendem que a experiência é uma grande coisa.”

DONCIC ERA APENAS 12 anos quando o Mavericks conquistou seu único título em 2011 ao derrotar James e o Miami Heat em seis jogos. A noite de quarta-feira marcou o aniversário daquele jogo que conquistou o título, e os Mavericks homenagearam os principais membros desse time durante o Jogo 3.

Kidd era o estadista mais velho daquela equipe e ele se lembra de como Dallas desafiou James para provar que poderia chutar de fora e o desafiou a assumir o controle na reta final, embora Dwyane Wade se sentisse mais confortável nesse papel.

James não conseguiu enfrentar esses desafios naquele ano. Ele ainda não estava pronto, embora o San Antonio Spurs tivesse feito a mesma coisa com ele durante sua primeira final da NBA em 2007.

Essas colinas às vezes podem ser mais parecidas com montanhas, mesmo para as grandes.

Não existe um caminho fácil para subir e ultrapassar o cume.

“Sempre que você sente que chega ao topo da montanha e cai, definitivamente há um fracasso pessoal”, disse James depois de perder as finais de 2011. “Foi um fracasso em 2007 quando perdemos para o Spurs quando eu estava em Cleveland, é um fracasso agora para mim perder para o Mavericks.”

Eventualmente, James aprendeu com essas falhas. Estamos prestes a descobrir se Doncic pode fazer o mesmo.

“Às vezes não mostro isso da maneira certa, mas no final das contas, eu realmente quero vencer”, disse Doncic na quinta-feira. “Tenho que fazer um trabalho melhor, mostrando isso de uma maneira diferente.”