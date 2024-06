Finais da NBA 2024 – Por que Luka Doncic, Kyrie Irving e os Mavericks têm futuro como candidatos ao título

Era um dia antes do jogo 4 das finais da NBA, mas a disponibilidade da mídia do Dallas Mavericks parecia uma entrevista de saída antecipada.

Uma linha de questionamento proeminente foi sobre a experiência difícil do astro Luka Doncic, de 25 anos, em suas primeiras finais da NBA e como ele poderia se beneficiar disso mais tarde em sua carreira.

A implicação das perguntas, assim como das respostas, era que esta seria a primeira de várias aparições de Doncic no maior palco do basquete mundial. E que ele estará mais bem preparado quando retornar – provavelmente, de preferência com o uniforme do Mavericks.

“Tenho muito que aprender”, disse Doncic. “Esta é a minha primeira final da NBA, então vou aprender com isso, com certeza.”

Então Doncic se conteve, percebendo que seus comentários poderiam ser interpretados como uma concessão antes do final da série, não importando quanto tempo durassem as chances de os Mavs se tornarem o primeiro time na história da NBA a superar um déficit de 3-0 na série.

“Mas ainda não estamos na entressafra”, disse Doncic. “Eles ainda precisam vencer mais um jogo.”

Doncic e os Mavs lutaram – Dallas derrotou o Boston Celtics na sexta-feira para evitar a raspagem – mas mais um jogo foi vencido para o Celtics, que conquistou o 18º título da franquia, recorde da NBA, na segunda participação nas finais. por sua dupla de estrelas de vinte e poucos anos, Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Não será fácil para Doncic, Kyrie Irving e os Mavs voltarem às finais – não em uma Conferência Oeste carregada de competição acirrada, encabeçada por Denver Nuggets de Nikola Jokic, Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander e Anthony Edwards ‘ Minnesota Timberwolves – mas essa é a expectativa para uma franquia que apresenta um candidato perene a MVP que ainda está se aproximando do seu auge.

“Quando você tem um dos melhores jogadores do mundo”, disse o técnico do Mavs, Jason Kidd, na noite de segunda-feira, “você deve estar sempre lutando por um campeonato”.

Esse é o tipo de pressão que o gerente geral do Mavs, Nico Harrison, assumiu quando deixou a Nike para vir para Dallas ao lado de Kidd em 2021. É o intenso senso de urgência sob o qual Harrison operou enquanto reconstruía o elenco de apoio em torno de Doncic e Irving no ano passado, dando as estrelas a chance de se recuperar do embaraçoso resultado na loteria da temporada passada para levar os Mavs à terceira final da franquia.

Dallas não manteve o sucesso após as duas viagens anteriores. Depois de perder em 2006, os Mavs voltaram cinco anos e um treinador principal depois, mas Dirk Nowitzki e Jason Terry eram os únicos jogadores em ambas as escalações. Os Mavs conquistaram o único campeonato da franquia em 2011, mas o então proprietário da equipe, Mark Cuban, tomou a decisão de reduzir o elenco envelhecido em torno de Nowitzki, criando flexibilidade no teto salarial para balançar e errar vários agentes livres famosos.

Os Mavs suportaram uma seca de mais de uma década (seis jogos nos playoffs sem vitória na série) antes de Doncic os levar às finais da Conferência Oeste de 2022. Demorou 13 anos para eles vencerem o Oeste novamente e voltarem às finais.

No entanto, esta edição do Mavs está posicionada para um sucesso sustentado.

“Eu me sinto ótimo”, disse Doncic quando questionado sobre o estado presente e futuro dos Mavs após a derrota na eliminação do jogo 5. “Fizemos ótimos [personnel] se move. Eu diria que estamos juntos há cinco meses. Estou orgulhoso de cada cara que pisou na quadra, de todos os treinadores, de todas as pessoas por trás [the scenes].

“Obviamente, não vencemos as finais, mas tivemos uma temporada incrível.”

Há uma clareza no fluxograma organizacional que era obscura no passado. Cuban, apesar de suas reivindicações após vender a participação majoritária da franquia no meio da temporada para as famílias Adelson e Dumont, não tem mais o controle das operações de basquete. Harrison se reporta ao novo governador Patrick Dumont, que é mantido informado, mas demonstrou confiança em Harrison para lidar com questões de pessoal de escalação. Dumont recompensou Harrison e Kidd com extensões de contrato de vários anos durante a fase de playoffs.

Luka Doncic, à esquerda, e o Mavericks falharam nas finais, mas Dallas tem todas as peças para retornar ao maior palco da liga. EPA/AMANDA SABGA

Os temores dentro da organização, há um ano, de que Doncic sentisse a necessidade de procurar outro lugar para ter uma chance de competir, foram em grande parte extintos. Doncic, que começou bem antes do início dos playoffs, expressou frequentemente que está em êxtase com as circunstâncias em Dallas e agradecido pelas mudanças de escalação feitas que aceleraram o surgimento dos Mavs como candidatos.

A dupla Doncic-Irving provou ser uma combinação fenomenal em sua primeira temporada completa juntos. As estrelas formaram um vínculo fraternal fora da quadra e foram o conjunto com maior pontuação da liga. Eles prosperaram compartilhando a bola e as responsabilidades de liderança.

E todas as indicações são de que Doncic assinará uma extensão supermax no verão de 2025, aguardando o aumento salarial que ocorrerá após a sétima temporada para concordar com o que provavelmente será o maior contrato da história da NBA.

Todos os jogadores do rodízio do Dallas, exceto o atacante titular Derrick Jones Jr., estão sob contrato pelo menos até a próxima temporada. Os Mavs e Jones, uma grande pechincha no acordo mínimo para um veterano nesta temporada, têm interesse mútuo em seu retorno. Dallas não pode oferecer mais do que a exceção de nível médio do contribuinte, um acordo que teria um salário projetado de US$ 5,2 milhões na primeira temporada, mas poderia abrir o nível médio completo (US$ 12,8 milhões) com alguns ajustes na escalação.

“Ele faz parte do nosso núcleo daqui para frente, então espero que possamos descobrir isso”, disse Harrison à ESPN durante os playoffs.

Harrison adicionou jovens peças centrais que terão a chance de crescer com Doncic.

O centro novato Dereck Lively II, o prêmio do humilhante trabalho de tanque no final da temporada dos Mavs há um ano, é uma ponte atlética de 2,10 metros para o futuro. Lively, de 20 anos, que causou um grande impacto durante as finais, é amplamente considerado uma estrela em ascensão e se encaixa fenomenalmente com Doncic e Irving como parceiro de pick-and-roll e protetor de aro.

“Eu sempre disse a ele que esta missão é maior do que nós”, disse Irving sobre Lively. “Não estamos focados apenas neste ano. Temos um futuro juntos, onde continuaremos a crescer como companheiros de equipe”.

O Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks para vencer as finais da NBA. Nossa cobertura completa da série. • Finais da NBA: Recapitulação de notícias, pontuações e recursos

• Lowe: Como Boston decifrou o código do 18º título da NBA

• MacMahon: Por que os Mavs continuam sendo um candidato ao título

• Dor: Celtics é o melhor time de profundidade de quatro jogadores?

• Holmes: O vínculo entre Horford e Stevens

O atacante PJ Washington e o pivô Daniel Gafford, cujas chegadas no prazo de negociação permitiram que os Mavs se transformassem em candidatos, têm ambos 25 anos e contratos razoáveis ​​por mais duas temporadas.

Dallas desistiu do controle de seu draft de 2027 a 2030, negociando essas escolhas imediatamente ou por meio de swaps em uma série de negócios começando com a negociação de Irving em 2022. Mas os Mavs têm os ativos – e a motivação – para continuar a ser agressivo na atualização da lista. A partir da noite do draft, Dallas pode apresentar suas escolhas de primeira rodada para 2025 e 2031 nas discussões comerciais.

“Acho que temos um núcleo muito bom e peças complementares muito boas”, disse Harrison à ESPN. “Dito isto, quero dizer, estou aqui há dois anos e acho que a minha reputação está a começar a piorar. [form]. Se houver uma oportunidade de melhorar, farei isso com certeza”.

Irving, 32 anos, é o único jogador importante cuja idade não corresponde à sua hermano Cronograma de longo prazo de Doncic. Mas Irving disse à ESPN no mês passado que acredita que está no seu auge, apontando para seu ex-companheiro de equipe LeBron James, entre outros, que as estrelas modernas podem continuar tendo um desempenho nesse nível até os 30 anos.

“Sinto que o céu é o limite”, disse Irving. “Tenho a oportunidade de estar em um time especial que pode ser um dos times que dominam nesta época. É isso que venho tentando descobrir nos últimos anos, como estar em um grande time, estar em uma organização na qual confio em mim e onde também somos capazes de ter sucesso e fracassar juntos, e fazendo isso de uma forma em que ainda nos apoiamos e ninguém desiste do sonho ou do objetivo.

“Nosso objetivo ainda é ganhar um campeonato.”