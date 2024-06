Finais da NBA de 2024: as maiores questões do jogo 4 do Celtics Mavericks

As finais da NBA não terminarão em grande, já que Luka Dončić e o Dallas Mavericks deram um show na vitória dominante no jogo 4 contra o Boston Celtics.

A enfática vitória por 122-84 no American Airlines Center deu aos Mavs a primeira vitória da série, com Dončić marcando 29 pontos, 5 rebotes e 5 assistências e Kyrie Irving contribuindo com 21 pontos e 6 assistências. A dupla do Celtics, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ficou com 15 e 10 pontos, respectivamente, seus totais mais baixos da série.

O Celtics ainda tem vantagem de 3 a 1 ao voltar para casa para o jogo 5 no TD Garden, onde terá como objetivo fechar a série e vencer seu 18º campeonato da NBA. Dallas deu o primeiro passo no que será uma batalha difícil e difícil contra o Celtics – nenhum time da NBA superou um déficit de três jogos para vencer uma série de playoffs.

Como o Mavericks se recuperou para conseguir sua primeira vitória na série? O que deu errado para o Celtics e o que eles precisam para voltar ao caminho certo? Nossos especialistas da NBA analisam o desempenho dominante de Dallas e o que esperar do jogo 5 de segunda-feira (20h30 horário do leste dos EUA, ABC).

O que Dallas finalmente fez certo no jogo 4?

Tim MacMahon: Dončić foi travado e os Mavs seguiram o seu exemplo. Dončić ouviu as críticas após o jogo 3 e respondeu da maneira certa. Ele evitou a distração de reclamar com os árbitros, em vez disso investiu essa energia no esforço defensivo e na interação com seus companheiros de equipe. Ele também atacou ofensivamente com eficiência, marcando 22 de seus 29 pontos no garrafão. O espírito concentrado e de luta de Dončić era contagiante. Os Mavs, especialmente o novato Dereck Lively II, seguiram o exemplo e dominaram fisicamente o Celtics.

Chris Arenque: Todos, incluindo Dončić, finalmente aceitaram o desafio de sentar e defender os Celtics quando eles colocaram a bola no chão. Irving lutou com Tatum, forçando a ala All-NBA a cobrar. Os Mavs atacaram durante uma posse separada de Boston e os Celtics foram apitados por uma violação do cronômetro. O mais notável, talvez, tenha sido o facto de Dončić ter competido na defesa, forçando falhas nas primeiras seis tentativas do Celtics, com ele a servir como defesa principal. (Ele forçou Jrue Holiday – alguém que não havia cometido uma única reviravolta em todas as séries – a quatro reviravoltas quando atuava como principal defensor de Holiday.) Esses elementos ajudaram o Dallas a manter o Celtics com apenas 35 pontos no primeiro tempo – o menor -marcando meio sob o comando do técnico Joe Mazzulla.

Ramona Shelburne: Eu sabia que algo estava diferente quando Lively acertou uma cesta de 3 pontos (a primeira em sua terceira tentativa em toda a temporada) no primeiro quarto. Existem vários motivos pelos quais Dallas perdeu os três primeiros jogos desta série, mas um dos maiores foi apenas matemática simples. Boston foi implacável em seu ataque de 3 pontos, e os Mavericks nadaram contra a correnteza o tempo todo. Você simplesmente não consegue acompanhar quando uma equipe está acertando 56% de seus arremessos por trás do arco de 3 pontos e acertando-os em um ritmo decente.

Antes de sexta-feira, o diferencial do Boston nas tentativas de 3 pontos era o maior em três jogos na história da NBA. No jogo 4, os Mavs se saíram melhor com 37 tentativas contra 41 dos Celtics. Isso abriu o resto do terreno para os Mavericks, que têm vantagem na pintura com Lively e Daniel Gafford, e finalmente igualou a matemática, que estava contra eles em todas as séries.

jogar 1:21 Legler: Luka ‘respondeu ao desafio’ Legler: Luka ‘respondeu ao desafio’ Tim Legler credita a melhoria do jogo de Luka Doncic pela vitória do Mavericks no jogo 4.

O que impediu o Celtics de terminar isso com uma raspagem?

Arenque: Por mais que Dallas tenha feito sua parte defendendo com mais força, o Celtics também acertou muito pior nas jogadas abertas para iniciar o jogo do que nos três primeiros jogos da série. Boston acertou mais de 50% em lances abertos em cada um dos três primeiros tempos anteriores. Mas o Celtics acertou apenas 3 de 9 em suas tentativas abertas antes do intervalo do jogo 4, ponto em que já estava perdendo por 26.

Isso cobre parte do que estava errado no ataque de Boston. Mas a defesa? O que é incomum, o esforço dos Celtics foi mais do que instável, especialmente depois que os Mavs começaram a atacar no terceiro período. Não foi um esforço para conquistar o título, para dizer o mínimo.

Shelburne: Dončić e Irving finalmente jogaram o tipo de jogo que impulsionou o Mavericks nos playoffs da Conferência Oeste, terminando com 50 pontos, 9 rebotes e 11 assistências combinados. Cada um deles merece muito crédito, especialmente por causa das críticas que enfrentaram após as três primeiras derrotas.

A maior diferença neste jogo, porém, foram as reservas do Dallas. O valente esforço de Lively deu aos Mavs uma presença interna e finalmente ajudou a tirar vantagem da falta de proteção do aro do Boston, com Kristaps Porzingis ausente pelo segundo jogo consecutivo devido a uma lesão na perna esquerda. Dallas obteve muito pouco de qualquer um de seus reservas ao longo da série, levando o técnico Jason Kidd a enfrentar 11 jogadores no Jogo 3 – buscando em vão algum tipo de produção. Lively deu para o Dallas com gols e rebotes que deram o tom de todo o jogo.

MacMahon: Dê crédito aos Mavs, mas isso foi um fracasso de um time de Boston que parecia pensar que estava pronto para os barcos de pato e o desfile do campeonato. Os Mavs marcaram 22 pontos no garrafão no primeiro quarto, um total embaraçoso para o Celtics sofrer. Provavelmente teria ajudado se Porziņģis e sua proteção de aro estivessem disponíveis, mas Dallas estava determinado a ser o agressor e Boston não respondeu ao levar um soco na boca. Mazzulla acenou com a bandeira branca ao retirar seus titulares faltando 3:18 para o final do terceiro quarto.

jogar 2:19 JJ Redick: Essa foi ‘uma péssima representação do Boston Celtics’ JJ Redick e Doris Burke juntam-se ao “Sportscenter” e reagem à derrota do Celtics para o Mavericks no jogo 4.

De volta a Boston. Esta série termina no Jogo 5 se ___ .

Shelburne: O Celtics arremessa melhor que 36% em campo. Isso parece muito simples, mas é quando você acerta tantas cestas de 3 pontos quanto o Celtics. Boston vive pelos 3 e às vezes também morre por isso. Quando os Celtics estão fazendo 3s, eles têm espaço para dirigir e postar. Quando não estão, esse espaço se fecha e fica mais difícil entrar no sistema ofensivo que foi classificado como o melhor da história da NBA. Porzingis deveria ser o antídoto para jogos em que Boston não arremessava bem. Seu conjunto único de habilidades cria vantagens no confronto sempre que ele está em quadra. Depois de ter perdido mais um jogo devido a lesão, resta saber qual será a sua disponibilidade para o resto da série.

As finais da NBA estão em andamento. Você pode acompanhar toda a ação no ABC. Jogo 1: Celtics 107, Mavericks 89

Jogo 2: Celtics 105, Mavericks 98

Jogo 3: Celtics 106, Mavericks 99

Jogo 4: Mavericks 122, Celtics 84

Jogo 5: 17 de junho em Boston. 20:30

Jogo 6*: 20 de junho em Dallas, 20h30

Jogo 7*: 23 de junho em Boston, 20h *Se necessário

Todos os tempos Leste

MacMahon: Os Celtics aparecem e os fantasmas de Garden continuam assombrando Irving. Ele finalmente venceu seu ex-time pela primeira vez desde que pisou no olho do logotipo do desenho animado do duende, mas ainda não venceu em Boston desde a série de playoffs de 2021, quando estava no Brooklyn Nets. Os Mavs precisarão da versão de Irving que tiveram nos últimos dois jogos – e na maior parte do tempo durante toda a temporada – para superar uma reviravolta na estrada e trazer a série de volta a Dallas.

Arenque: O Celtics respira fundo e se reagrupa, depois força Dallas a girar movendo melhor a bola. Sim, o Mavericks jogou com um esforço muito maior defensivamente. Mas vale lembrar que Boston estava conseguindo tudo o que queria quando foi para a cesta nos três primeiros jogos. Os Mavs se fortaleceram no jogo 4 e pareceram pegar os Celtics desprevenidos. O estilo de jogo do Boston e a disposição de competir consistentemente em ambos os lados da quadra deveriam eventualmente vencer, e não seria surpreendente se isso acontecesse no Jogo 5.