Finais do MCWS, jogo 1: Texas A&M está em posição privilegiada para vencer o MCWS, mas não exclua o Tennessee

OMAHA, Nebraska – E é por isso que eles jogam.

No papel, o Tennessee não deveria ter tido nenhum problema com o Texas A&M no jogo 1 da série do campeonato Men’s College World Series. Os Voluntários são o time número 1 do país, desde o início de maio. Entrando na competição de sábado à noite em Omaha, os Vols registraram um recorde quase perfeito de 8-1 no torneio da NCAA, isso após a devastação do Big Orange em Hoover, Alabama, a caminho de um título de torneio da SEC. Depois de passar pela chave do MCWS, eles entraram na luta pelo título melhor de três com um elenco saudável e ridiculamente bem descansado que inclui pelo menos dois jogadores cujos nomes serão anunciados na primeira rodada do draft da MLB do próximo mês. Os oddsmakers de Las Vegas tiveram o UT instalado como seu favorito.

Enquanto isso, o Texas A&M foi eliminado do torneio SEC em dois jogos, incluindo uma derrota por 7-4 para o Tennessee, perdeu seu primeiro round infalível no restante da pós-temporada devido a uma fratura no tornozelo, perdeu seu arremessador número 2 para um braço lesão no dia seguinte, seu principal rebatedor de home run ajustou um tendão da coxa correndo pelas bases e viu seu apanhador/líder espiritual e rebatedor designado usar mais bolsas de gelo do que uma colônia de pinguins. Sempre que os Aggies passam pelo saguão de seu hotel adjacente ao Charles Schwab Field, eles parecem um comercial de TV de uma loja de suprimentos paramédicos. Durante a coletiva de imprensa pré-campeonato de sexta-feira, o técnico do Texas A&M, Jim Schlossnagle, continuou se desculpando por tudo, repetindo sem parar: “Cara, eu realmente gostaria que estivéssemos 100%. Desculpe.”

Então, naturalmente, foi A&M quem deu aos Vols uma derrota por 9-5 do tamanho do Texas na noite de sábado. Agora, de repente, são os Aggies que estão a uma vitória do primeiro título do MCWS e o Tennessee que está cuidando de suas feridas. Feridas mentais.

“Você descobre maneiras diferentes de responder”, disse o técnico do Tennessee, Tony Vitello, após seu primeiro jogo nas finais do MCWS. “Você pode ficar frustrado porque esta noite foi assim ou pode ficar mais determinado… e onde a determinação aumenta, o jogo aumenta.”

Então, no corredor, momentos depois, ele acrescentou: “E se você não sair de uma noite como essa mais determinado, então não se apresse. Você será derrubado novamente.”

Porque isso não é Strat-O-Matic. A Men’s College World Series não é disputada no papel, nem mesmo em apostas esportivas. É a vida real. Com lições da vida real. Agora descobrimos quem aprende o quê e como usa isso no Jogo 2 de domingo à tarde, que irá ungir os Aggies ou preparar um Jogo 3 decisivo na noite de segunda-feira.

“Entraremos no ônibus e vou parabenizá-los pela vitória”, disse Schlossnagle sobre seus planos sobre como lidar com sua equipe após a vitória que os coloca no banco dos pilotos do MCWS, que é facilmente explicada, mas psicologicamente desafiadora “é apenas mentalidade de “outro jogo” antes do maior jogo de suas vidas. “Eles sabem que é um jogo. Todos nós sabemos o que está em jogo. Não há discurso de Lombardi. Apenas tentamos mantê-lo o mais solto possível. Vamos rebater nas gaiolas e pegar nossas bolas rasteiras amanhã e jogar. Eu sei disso parece treinador, mas se você começar a pensar em outras coisas além disso, o Tennessee vai acabar com você.

Para Vitello, a notícia relativamente boa de uma noite ruim é que sua equipe superou a crise aparentemente invencível do déficit de 7-1 na terceira entrada e do placar de 7-2 que durou até a sétima, um tanto amenizada por uma defesa mais característica. home runs consecutivos que reduziram a vantagem para quatro e finalmente começaram a empurrar A&M através de um bullpen que ele conseguiu ignorar por uma semana. Em seguida, outro floreio de rebatidas fez com que a vitória potencial do jogo chegasse ao final do nono. Ainda mais importante, um banco que nos últimos anos lutou em grandes palcos para manter a calma, continuou a sua tendência ascendente de 2023-24 de não permitir que a adversidade se tornasse uma questão emocional desnecessária em momentos decididamente inconvenientes.

No sábado à noite, chegou perto do ponto de ebulição algumas vezes, mas encontrou o botão para diminuir o fogo.

Texas A&M está a uma vitória de seu primeiro título MCWS. Steven Branscombe-USA TODAY Sports

“Acho que você apenas joga beisebol”, disse Vitello sobre sua mensagem quando viu seu time – e ele mesmo – começarem a mover seus tacômetros emocionais para o vermelho. “Você se certifica de não dar tanta importância ao tamanho da multidão e coisas assim. Você perde de vista os fundamentos. As coisas importantes que acontecem em um jogo, como a comunicação, o foco em qualquer que seja a tarefa específica. É verdade, seja lá o que for que você esteja falando na vida, simples é melhor.”

Para Schlossnagle, há as boas vibrações do início quente, a grande vantagem inicial e, claro, a vitória em si. Mas também, a capacidade de sua equipe de manter a compostura quando o Tennessee ameaçou se recuperar e o fato de que, mesmo no meio daquela bagunça, ele ainda conseguiu usar apenas quatro arremessadores na noite e nenhum por mais do que as quatro entradas trabalhadas pelo ace Ryan Prager. O último desses arremessadores, o apaziguador Even Aschenbeck, cavou fundo para sair daquele buraco de nona entrada, rebatendo os dois últimos rebatedores com corredores nas curvas, o último dos 17 K’s da equipe Aggie na noite contra o colégio mais letal da América ataque de beisebol, o maior já registrado em uma competição final de nove entradas do MCWS.

“Tivemos talvez a melhor escalação do país em cinco corridas com o vento soprando forte e no meio de um cenário tão incrível”, disse o técnico sobre a noite diante de uma multidão de 26.498 pessoas em pé.

Quando ele começou sua saída daquela noite, para fazer aquela viagem discreta no ônibus, a uma vitória do primeiro título MCWS do Texas A&M, ele acrescentou, ainda segurando a folha de estatísticas final com aquela produção limitada do Tennessee: “Cara, se eu puder tire conclusões positivas disso, preciso encontrar outro emprego!”

“Todos fazemos isto para estar nesta posição”, explicou Aschenbeck. “Tudo o que você sempre deseja é uma chance de fazer algo especial. Mas cuidar dos negócios em uma noite não garante que você fará isso de novo na próxima.”

Novamente, é por isso que eles jogam. Falta apenas mais um desses jogos, ou dois, antes que este título nacional seja determinado? Se não aprendemos mais nada no sábado à noite, é que é inútil presumir que sabemos o que vai acontecer até que os jogos sejam realmente disputados.