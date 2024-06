Final da Stanley Cup: Ariana Grande e Alonzo em luto pelos Florida Panthers

A final da Stanley Cup entre os Edmonton Oilers e os Florida Panthers continuou a ser um evento repleto de estrelas dentro e fora do gelo.

Uma mistura de celebridades do entretenimento e do esporte contribuiu para a atmosfera eletrizante enquanto os Panteras buscam garantir uma vantagem de 2 a 0 na série, enquanto os Oilers esperam acertar as coisas em um jogo cada.

O ícone pop e natural de Boca Raton, Flórida, Ariana Grande, seguiu sua aparição na abertura da série, comparecendo ao Jogo 2.

O centro de longa data do Miami Heat, Alonzo Mourning, exaltou a multidão, enquanto Artyom Levshunov, Cayden Lindstrom, Zeev Buium e Macklin Celebrini, prospectos do draft da NHL para 2024, observavam das arquibancadas.

Aqui estão algumas das principais celebridades avistadas no jogo 2 da final da Stanley Cup de 2024.