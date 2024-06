Finalmente, Tennessee está no Rocky Top depois de ganhar seu primeiro título MCWS

OMAHA, Nebraska – Tennessee. Escola de beisebol.

Na sexta-feira, três dias antes de seus Voluntários ganharem seu primeiro campeonato Men’s College World Series por meio de uma vitória quente como o Hades e repentinamente muito apertada no final do jogo 3 por 6-5 sobre o Texas A&M, o técnico Tony Vitello foi pego de surpresa quando uma pergunta sobre o título de 0 para sempre de sua escola, a seca de Omaha enquadrou o Tennessee como uma “escola de beisebol”.

“Em primeiro lugar, agradeço por você nos chamar de escola de beisebol”, disse ele na véspera da segunda aparição nas finais do MCWS do Tennessee e a primeira desde 1951. “Mas acho que somos uma escola de tudo”.

Justo. Isso é. Sempre foi. A escola de Peyton Manning, que participou de “Omaha!” na noite de segunda-feira, sentado ao lado dos treinadores de futebol e basquete do Vols, Josh Heupel e Rick Barnes. A escola de Pat Summitt, o treinador que empurrou o basquete feminino para a estratosfera onde vive hoje. A alma mater de Todd Helton, eleito para o Hall da Fama do Beisebol em janeiro. Ernie e Bernie, Alan Houston, Johnny Majors, Reggie White… é uma lista dos maiores nomes do esporte de todos os tempos, tão longa quanto o rio Tennessee.

Mas Manning, o mais famoso dos quatro vice-campeões do Troféu Heisman da escola, também ficou a um jogo do título nacional, perdendo feio para a escola Big Red Nebraska, perto de onde ele se sentou na noite de segunda-feira. Heupel faz com que os Vols movam a bola, mas é certo que ainda tem trabalho a fazer. Barnes levou seus Vols para a Elite Oito em abril, mas foi o ponto mais alto que eles alcançaram sob sua orientação. Helton liderou seu time de beisebol para Omaha em 1995, mas teve que se contentar com o terceiro lugar.

Tão bom. Aparentemente sempre tão bom em tudo em uma escola de tudo, com um prédio cheio de títulos de conferências, mas raramente grande o suficiente para vencer tudo. O último campeonato nacional da escola aconteceu em 2009, quando a equipe feminina de atletismo conquistou o oitavo e último troféu de Summitt no ano anterior, sete anos antes de seu falecimento cruel e prematuro. Aqueles adesivos de pára-choque do Campeonato Nacional BCS de 1998, o último belo ganho por uma equipe masculina do Tennessee, há muito haviam desbotado de laranja brilhante para um tom pálido de dor.

Até segunda-feira à noite. Quando uma cavalaria do campeonato Big Orange cruzou um campo verde na orla das Grandes Planícies para finalmente içar um daqueles troféus monolíticos de madeira do campeonato nacional da NCAA.

E era o time de beisebol.

É ÓTIMO SER UM TENNESSEE VOL 🍊 pic.twitter.com/YxD4UB1KXs – Atletismo do Tennessee (@Vol_Sports) 25 de junho de 2024

“Acho que essa é a melhor parte”, disse o arremessador do quinto ano do Tennessee, Kirby Connell. O apaziguador, conhecido como Vollie Fingers por causa de seu bigode, tinha acabado de chegar correndo do bullpen em meio a um grito de “Kir-by! Kir-by!” dos exultantes fãs vestidos de laranja. “Eles disseram que nosso estádio não era grande o suficiente e que nunca receberíamos multidões loucas da SEC como em outros lugares ou ganharíamos os grandes, mas essas pessoas aqui ficaram conosco. Eles fizeram tudo isso acontecer. Eles acreditaram e nós também .”

Em defesa daqueles que não tinham pressa em embarcar no movimento do beisebol do Tennessee, não havia muitos motivos para arriscar embarcar naquele vagão. Este foi um programa que perdeu a Série 51 devido a uma reviravolta de Oklahoma e só voltou para o time de Helton, 44 anos depois. Depois de duas visitas em 2001 e 2005, perdeu o mapa Road to Omaha por mais 16 temporadas. Mas este ano foi a sua terceira visita em quatro anos. O único ano que perdeu, 2022, foi de forma devastadora, já que o melhor time do país perdeu em casa no torneio da NCAA para o Notre Dame.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

As outras duas viagens a Omaha terminaram muito rapidamente. O terceiro terminou como o último time sobrevivente. Ao mesmo tempo, é forçado a assistir aparentemente todos os outros times da conferência voltando de Nebraska para casa todo mês de junho com anéis.

“Eles bateram na porta nos últimos anos, estiveram bem ali, e eu vivi isso”, disse Manning no campo, depois de abraçar Vitello quando os canhões de confete começaram a disparar atrás dele. “Mas o que você prefere fazer? Ser alguém que perde ou bate na porta e dói muito? O que aconteceu. Isso significa que você está fazendo algo certo.”

Todos os outros que também viveram isso estavam em plena exibição dolorosa no saguão do Charles Schwab Field nas últimas entradas do jogo de segunda à noite. Centenas de torcedores vestidos de laranja andavam nervosos pelo saguão após cada arremesso, alguns agachados contra a parede, quase em posição fetal, olhos fechados e apenas capazes de ouvir o jogo que haviam percorrido um terço do caminho através do país para assistir.

Imagens de Peter Aiken/Getty

“Eu tenho um assento, mas simplesmente não posso ficar lá embaixo, cara”, disse Drew Toth, de Chattanooga, torcendo as mãos e balançando para frente e para trás enquanto falava. “Olhe para nós, todo mundo andando por aqui. Temos aquele transtorno de estresse pós-traumático, cara.”

Tennessee começou a oitava entrada com uma vantagem de 6-1, tendo apenas dobrado essa vantagem com uma sétima corrida de três corridas. Então os Aggies escolheram. Houve dois arremessos selvagens. Outro single. O dobro. O oitavo terminou com vantagem de 6 a 3.

“Droga! Não faça isso conosco!” gritou uma mulher com uma camiseta “We Back Pat” com um retrato de Summitt.

“Afaste-se dessa mesa! Você vai azarar isso!” latiu um homem com uma camisa Todd Helton Tennessee No. 5, apontando para um grupo de outros fãs do Tennessee que já estavam alinhados na barraca de souvenirs, ansiosos para comprar o primeiro traje oficial do campeão nacional que estava esperando em caixas lacradas, visíveis ao virar da esquina.

Na nona, A&M abriu com dobradinha. Outro lance selvagem. Outro single. Um empecilho? OUTRO CAMPO SELVAGEM. Foi 6-5.

Um cavalheiro em sua camiseta Sweet 16 de 2023 levantou-se silenciosamente e foi embora sabe Deus para onde. Ele simplesmente sabia que sua localização anterior não estava funcionando.

Então, finalmente, 1951, 1998, explodiu o primeiro lugar no ranking, perdeu Heismans, lesões horrivelmente cronometradas, acessos de raiva em momentos piores, todos aqueles quase-fez e apanhe-os nas próximas vezes. Eles desapareceram no éter Big Orange.

Então, tão rapidamente quanto começaram a torcer, muitos dos fãs do Tennessee começaram a avistar o pessoal desanimado com roupas da Texas A&M que se dirigia solenemente para os portões, ainda em busca de seu primeiro título MCWS e seu primeiro campeonato nacional masculino de qualquer tipo desde 2009. A mesma cena aconteceu no campo e nos túneis após o jogo, onde vários jogadores do Vols correram para consolar seus inimigos da SEC.

“Você tem que chegar perto primeiro para superar o obstáculo”, disse o outfielder do UT Dylan Drieling, que ganhou o prêmio de Jogador Mais Destacado depois de fazer 2 a 2 com um home run, um duplo e três RBIs. Perguntaram-lhe o que ele disse aos Aggies. O estudante do segundo ano disse que é a mesma coisa que o Tennessee passou os últimos cinco anos dizendo a si mesmo, à medida que diminuía a cada visita – e a dolorosa falta de visitas – a Omaha. “Nada faz você se concentrar mais do que estar tão perto e não fechar. E fechar isso é muito bom.

Então, vamos voltar à pergunta original sobre a identidade do programa, certo?

“Somos uma escola de beisebol?” Vitello disse, rindo, lembrando-se da conversa de sexta-feira, e depois olhando em volta para reconhecer Heupel e Barnes, com quem acabara de posar para uma foto. “Nah, ainda somos uma escola de tudo. É por isso que aqueles caras estavam aqui e todas essas pessoas estavam aqui.”

“Tony nos mostrou todo o caminho”, acrescentou Manning. “Mas esta não será a última. E não estou falando apenas de beisebol. O Tennessee está chegando.”

Finalmente.