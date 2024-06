Florida Panthers cruza e lidera por 2 a 0 na final da Stanley Cup

SUNRISE, Flórida – Depois de dois jogos na final da Stanley Cup, o atacante do Florida Panthers, Evan Rodrigues, e o defensor Niko Mikkola marcaram mais gols do que as estrelas do Edmonton Oilers, Connor McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins e Zach Hyman – combinados.

Os Panteras lideraram a série por 2 a 0 na noite de segunda-feira, com uma vitória por 4 a 1 sobre os Oilers, impulsionada por dois membros desconhecidos de seu elenco de apoio. Rodrigues marcou duas vezes, dando-lhe três gols na final. Mikkola marcou um gol crítico para empatar o placar no segundo período, apenas o segundo gol de sua carreira nos playoffs.

“É especial. Você tenta abraçar, tenta ficar no momento. São duas grandes vitórias para o nosso time. E acho que já viramos a página e estamos nos preparando para o Jogo 3”, disse Rodrigues.

O técnico da Flórida, Paul Maurice, assistiu a outro brilhante esforço defensivo de sua equipe ao não permitir nada contra o aclamado power play de Edmonton, não cedendo uma única tentativa de chute de alto perigo em 5 contra 5, mantendo as estrelas de Edmonton sem gol e contando com o goleiro Sergei Bobrovsky (18 defesas) será a última linha de defesa.

Mas quando Maurice precisava de gols, Rodrigues e Mikkola os providenciavam.

“Jogamos jogos equilibrados. Sempre fizemos jogos equilibrados e difíceis. Não marcamos necessariamente com facilidade. Isso não é uma função de habilidade ou talento”, disse o treinador.

Rodrigues, 30, é um veterano de nove anos da NHL que assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 12 milhões com os Panteras como agente livre no verão passado. Queridinho da análise durante sua carreira no Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins e Colorado Avalanche, ele marcou 12 gols e 27 assistências em 80 jogos pelos Panthers nesta temporada.

Seu gol no jogo 1 foi um goleiro do goleiro Stuart Skinner, marcado por um passe de trás da rede do pivô Sam Bennett, que construiu uma vantagem de 2 a 0 para os Panteras.

O jogo 2 começou com Rodrigues desferindo um golpe punitivo na frente contra o defensor dos Oilers, Darnell Nurse, que imediatamente agarrou seu time com desconforto apenas quatro turnos de jogo. O enfermeiro retornaria no segundo período, mas teria apenas três plantões no resto da noite.

O primeiro gol de Rodrigues no jogo 2 veio aos 3:11 do terceiro período, empatando em 1 a 1 – e foi um placar que pode estar relacionado à lesão da enfermeira.

O defensor do Edmonton, Evan Bouchard, jogou 30:40 no jogo 2 porque a enfermeira se machucou. O defensor normalmente constante cometeu um erro flagrante, no entanto, ao tentar tirar o disco da zona de Edmonton apenas para que ele caísse diretamente na lâmina do stick de Rodrigues.

“Entrei na verificação. Tentei fazer uma jogada. Quase me meti em apuros tentando tentar fazer uma jogada em vez de mover os pés”, disse Rodrigues. “Então o disco voltou para mim e eu não estava cometendo aquele erro novamente. Então, eu meio que atirei na rede e ele passou por algumas pernas. Obviamente, estou muito feliz em vê-lo entrar.”

Seu segundo gol veio no power play aos 12h26 do terceiro período. Bouchard foi novamente vitimado, desta vez por um passe de Anton Lundell para Rodrigues, que desviou o disco para cima de Skinner para um gol crítico e seguro.

Isso encerrou uma seqüência de 34 pênaltis consecutivos para os Oilers, empatados com o St. Louis Blues de 2001 pela terceira seqüência mais longa na história dos playoffs da Stanley Cup.

Rodrigues se tornou o primeiro jogador da história dos Panteras com um jogo de múltiplos gols na final da Copa Stanley. Seus três gols na final equivalem ao total nas três primeiras rodadas deste ano.

Seu desempenho rendeu a Rodrigues tempo na linha principal dos Panteras com Aleksander Barkov e Sam Reinhart, já que o ala Carter Verhaeghe “meio que precisa mudar de endereço de vez em quando”, disse Maurice.

Rodrigues também recebeu elogios dos companheiros.

“Tão bom, tão feliz por ele. Estou orgulhoso dele. Ele lê o jogo tão bem. Ele é um jogador superinteligente e estou muito feliz em vê-lo ser recompensado agora”, disse o extremo Matthew Tkachuk.

O atacante Kyle Okposo ofereceu sua opinião.

“Acho que ele é meio camaleão”, disse ele sobre Rodrigues. “Acho que se você olhar para os times em que ele jogou e com quem jogou, não é fácil jogar com alguns dos melhores jogadores do mundo”.

Quanto a Mikkola, o seu objectivo de empatar o jogo foi uma grande aventura.

O defensor de 1,80 metro estava com o disco em sua própria zona, com Evander Kane, de Edmonton, caindo sobre ele. Mikkola girou e arremessou o disco – mas diretamente em seu próprio goleiro, Bobrovsky, que o desviou alertamente. Mikkola balançou a cabeça para reconhecer o erro e patinou no gelo.

“Tentei fazer um passe de defensor para defensor. Bobby estava acordado, o que foi bom para nós”, disse Mikkola, arrancando risadas após o jogo. “E o resto foi bom.”

Momentos depois, Lundell acertou em cheio na zona dos Oilers e deu um passe para Mikkola, que estava atrás de Skinner, empatando o placar em 1 a 1.

“Mesmo que tivéssemos perdido um golo, todos estavam calmos e confiantes no processo”, disse Mikkola. “Tive um pouco de sorte. Consegui passar.”

Mikkola, 28, foi outro golpe de agente livre para o gerente geral Bill Zito depois de assinar um contrato de três anos no valor de US$ 7,5 milhões. Quase um ano depois, ele é um dos principais motivos pelos quais os Panteras venceram por 2 a 0 na final da Copa Stanley.

O jogo 3 está marcado para quinta-feira em Edmonton.

Desde que a final da Stanley Cup passou pela primeira vez para um formato de sete jogos em 1939, apenas cinco times voltaram para ganhar a Copa depois de perder as duas primeiras partidas.