Fonte – Bengals WR Tee Higgins assina concurso de franquia

O wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higgins, está oficialmente no grupo para a próxima temporada.

Higgins assinou sua franquia no sábado, disse uma fonte a Adam Schefter da ESPN. Ao assinar a etiqueta, espera-se que o wide receiver do quinto ano esteja no campo de treinamento.

O último desenvolvimento ocorre dois dias depois que os Bengals concluíram seu minicamp obrigatório de três dias. Higgins perdeu todo o programa de offseason enquanto a etiqueta permaneceu sem assinatura.

No início da semana, o quarterback do Bengals, Joe Burrow, disse que manteve contato com Higgins desde o final da temporada passada e acolheu com satisfação a ideia de jogar com ele antes do início do campo de treinamento, no final de julho.

“Tee e eu estamos sempre conversando”, disse Burrow. “Eu vi Tee várias vezes nesta entressafra. Ele está ótimo. Quando ele estiver pronto para voltar, ficarei animado em vê-lo.”

Higgins deve ganhar US$ 21,8 milhões nesta temporada com a marca. Ele e os Bengals ainda podem negociar um acordo de longo prazo até 15 de julho, embora a probabilidade disso pareça improvável.

Escolha de Clemson no segundo turno de 2020, Higgins tem sido uma parte fundamental do ataque de Cincinnati. Em suas primeiras quatro temporadas, Higgins totalizou 3.684 jardas recebidas e 24 touchdowns.

No ano passado, Higgins foi prejudicado por lesões nas costelas e isquiotibiais. Ele disputou 12 partidas e teve 42 recepções, 656 jardas e cinco touchdowns.

Higgins não é o único wide receiver do Bengals em busca de uma extensão massiva. Ja’Marr Chase, três vezes Pro Bowler, também está em busca de um novo contrato. Chase também perdeu quase todo o programa de offseason. Embora ele tenha se apresentado para o minicamp obrigatório, ele teve um participante limitado em todos os três dias.

Os Bengals procuram se recuperar de uma decepcionante temporada de 2023. Burrow sofreu uma lesão no pulso no final da temporada na semana 11, e Cincinnati, campeão consecutivo da AFC North, perdeu os playoffs pela primeira vez desde 2020.