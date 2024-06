Fonte: Chivas contratará Pelayo, de 18 anos, do North Carolina FC

O Chivas deve contratar o zagueiro do North Carolina FC, Adrian Pelayo, disse uma fonte à ESPN.

O negócio do jogador de 18 anos está quase concluído, com a documentação a ser finalizada nos próximos dias.

Pelayo se junta à potência da Liga MX vindo do Campeonato da USL, jogando pelo North Carolina FC desde que chegou como agente livre em 2023.

O defensor anteriormente fazia parte da academia Portland Timbers, trabalhando com o time principal da MLS durante o campo de treinamento antes da temporada de 2023 da MLS e com o time Timbers 2 MLS Next Pro.

Internacionalmente, Pelayo se destaca como uma figura de três nacionalidades com elegibilidade para representar os Estados Unidos, Argentina e México. Ele participou de acampamentos juvenis americanos e mexicanos, mas mais recentemente representou o El Tricolor na Copa do Mundo FIFA Sub-17, em novembro de 2023.

O zagueiro foi titular na partida contra a Alemanha, ao lado de Luis Navarrete, Javen Romero e Jose Suárez na defesa.

Pelayo se tornará a mais recente figura de múltiplas nacionalidades a representar o Chivas, seguindo os passos do mexicano-americano Cade Cowell.

O jogador trabalhará inicialmente com o time afiliado do Chivas de Guadalajara, CD Tapatío, na Liga de Expansão, antes de ingressar na equipe sênior.