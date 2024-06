Fonte de transferência do capitão do Real Madrid, Nacho Saudi Pro League

Nacho venceu a Liga dos Campeões seis vezes com o Real Madrid. Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

O capitão do Real Madrid, Nacho Fernandez, deve assinar com o Al Qadsiah na Saudi Pro League, confirmou uma fonte à ESPN.

A ESPN informou no início deste mês que o zagueiro Nacho – que está em missão internacional pela Espanha na Euro 2024 – estava em negociações avançadas com outro time saudita, o Al Ittihad.

No entanto, o defesa-central, de 34 anos, recebeu uma oferta de Al Qadsiah e, ​​desejoso de ter o seu futuro resolvido o mais rapidamente possível, decidiu aceitar, disse uma fonte.

Nacho conquistou um recorde conjunto de 26 troféus com o Real Madrid, tendo ingressado no clube aos 11 anos e vindo da academia.

O seu contrato com o Real Madrid expira no final deste mês e ele passou as últimas semanas a considerar o seu futuro.

Nacho foi o capitão do Real Madrid na dobradinha da Liga dos Campeões e da LaLiga nesta temporada, tendo estado perto de deixar o clube no verão de 2023, antes de optar por ficar.

O zagueiro teve um final de temporada forte e foi recompensado com a convocação da Espanha, iniciando a vitória de abertura da Euro 2024 contra a Croácia na semana passada, antes de perder a vitória sobre a Itália na quinta-feira devido a uma pequena lesão.

Nacho é um dos cinco jogadores – juntamente com Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal e Paco Gento, do Real Madrid – que venceram seis Taças dos Campeões Europeus.

Ele já havia sido associado a uma mudança para a MLS, mas agora optou por se mudar para a Arábia Saudita.

O Al Qadsiah foi promovido à primeira divisão saudita na temporada passada e é treinado pelo ex-jogador do Real Madrid Michel Gonzalez.