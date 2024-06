Fonte – Jaguars e Trevor Lawrence concordam com contrato de US$ 275 milhões por 5 anos

JACKSONVILLE, Flórida – Os Jaguars e o quarterback Trevor Lawrence concordaram em uma extensão de contrato de US$ 275 milhões por cinco anos, disse uma fonte a Adam Schefter da ESPN na quinta-feira.

O contrato inclui US$ 200 milhões garantidos, incluindo US$ 142 milhões na assinatura, disse a fonte a Schefter. Lawrence recebeu um bônus de assinatura de US$ 37,5 milhões, disse uma fonte à ESPN. O acordo começa em 2026, o que significa que Lawrence terá contrato até 2030, segundo uma fonte.

O salário médio de US$ 55 milhões no acordo de Lawrence o liga a Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, pela marca máxima nessa categoria na NFL.

Lawrence se torna o sexto quarterback a ter um salário anual acima de US$ 50 milhões. Jared Goff do Detroit Lions (US$ 53 milhões), Justin Herbert do Los Angeles Chargers (US$ 52,5 milhões), Lamar Jackson do Baltimore Ravens (US$ 52 milhões) e Jalen Hurts do Philadelphia Eagles (US$ 51 milhões) são os outros quarterbacks cujo salário médio anual é superior US$ 50 milhões.

Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, que acabou de ganhar seu terceiro Super Bowl, é o segundo quarterback mais bem pago, com US$ 46,339 milhões anualmente.

Maior salário médio por ano Trevor Lawrence está agora empatado com Joe Burrow no maior APY da história da NFL. Jogador APY Trevor Lawrence US$ 55 milhões Joe Burrow US$ 55 milhões Jared Goff US$ 53 milhões Justin Herbert US$ 52,5 milhões Lamar Jackson US$ 52 milhões – Estatísticas e informações da ESPN

O novo contrato de Lawrence faz dele o nono quarterback com US$ 100 milhões ou mais totalmente garantidos, juntando-se a Deshaun Watson (US$ 230 milhões), Burrow (US$ 146,5 milhões), Jackson (US$ 135 milhões), Herbert (US$ 133,7 milhões), Goff (US$ 113,6 milhões) ), Hurts (US$ 110 milhões), Kyler Murray do Arizona Cardinals (US$ 103,3 milhões) e Josh Allen do Buffalo Bills (US$ 100 milhões).

Lawrence já é o quarto na história do Jaguars em jardas de passe (11.770) e touchdowns de passe (58) e tem 21-31 como titular (incluindo playoffs). Ele liderou os Jaguars ao título da AFC South em 2022 e reuniu o time de uma desvantagem de 27-0 para uma vitória por 31-30 sobre os Chargers em um jogo de playoff wild card antes de perder para o Chiefs em um playoff divisional.

Lawrence liderou os Jaguars para uma largada de 8-3 em 2023, mas lutou contra uma concussão e lesões no tornozelo e ombro nas últimas seis semanas da temporada, e o time ficou 1-5 na reta final e perdeu os playoffs.

Os Jaguars selecionaram Lawrence pela primeira vez no geral em 2021. Ele teve dificuldades como novato sob o comando do técnico Urban Meyer – que foi demitido após apenas 13 jogos – e terminou com 17 interceptações, o recorde da liga. Lawrence melhorou sob o comando do técnico Doug Pederson, lançando 4.113 jardas e 25 touchdowns com apenas oito interceptações em 2022. Os Jaguars começaram a temporada com um recorde de 3-7, mas foram 6-1 nos últimos dois meses e venceram a AFC South.

Lawrence teve 60 turnovers em suas três primeiras temporadas, o que inclui 21, o recorde da NFL, em 2023 (14 interceptações, sete fumbles perdidos). Existem apenas 11 zagueiros que fizeram sua estreia desde 1978 e que viraram mais a bola nas três primeiras temporadas, de acordo com o Elias Sports Bureau. Essa lista inclui três membros do Hall da Fama – Warren Moon (73, empatado com Steve DeBerg em maior número), Peyton Manning (64) e John Elway (61).