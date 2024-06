Fonte — LeBron James vai desistir e busca novo acordo com o Lakers

LeBron James pretende cancelar o último ano de seu contrato com o Los Angeles Lakers no valor de US$ 51,4 milhões para a próxima temporada e fechar um novo acordo com a equipe, disse uma fonte familiarizada com seus planos à ESPN.

James, 39, tem até às 17h (horário do leste dos EUA) de sábado para informar o Lakers sobre sua decisão oficial.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os Lakers estão comprometidos em manter James na franquia e estariam interessados ​​em oferecer ao quatro vezes MVP até o contrato máximo de três anos, no valor de US$ 162 milhões, ao qual ele tem direito, disseram fontes à ESPN.

LA convocou o filho mais velho de James, Bronny James, com a escolha nº 55 na segunda rodada do draft da NBA na quinta-feira.

James teve uma média de 25,7 pontos, 8,3 assistências e 7,3 rebotes em 71 jogos na temporada passada — o maior número de jogos que ele jogou em seis temporadas com a franquia. Ele arremessou 54% do campo e a melhor marca da carreira de 41% de 3, quando foi nomeado para o Terceiro Time da NBA e se tornou o primeiro jogador na história da liga a ultrapassar 40.000 pontos.

O astro do Lakers, Anthony Davis, que jogou cinco dessas seis temporadas com James em LA, disse que propositalmente não pressionou James em relação à sua decisão nesta offseason. Os dois também formarão dupla nas Olimpíadas de Paris neste verão.

“Estou apenas respeitando o espaço dele”, disse Davis à ESPN esta semana. “Sei que ficaremos juntos o verão todo e sei que se ele decidir fazer alguma coisa — seja ficar com os Lakers, optar por entrar ou sair e renunciar ou optar por sair e escolher um caminho diferente, sei que ele me dirá antes de fazer qualquer coisa. [official] decisão só porque temos esse relacionamento. Então, tenho quase certeza de que saberei antes de qualquer outra pessoa, além da família dele e do Rich. [Paul].”