Fonte: Yankees 1B Anthony Rizzo deverá perder de 4 a 6 semanas

O jogador da primeira base do New York Yankees, Anthony Rizzo, deve perder de quatro a seis semanas depois que os testes de segunda-feira revelaram uma fratura no pescoço radial de seu braço direito, disse uma pessoa com conhecimento da situação à ESPN, confirmando um relatório. A lesão não exigirá cirurgia.

Rizzo sofreu o revés no domingo à noite, quando colidiu com o arremessador do Boston Red Sox, Brennan Bernardino, lançando uma bola rasteira na sétima entrada. Rizzo pousou desajeitadamente na mão direita e agarrou a área do pulso enquanto caía no chão se contorcendo de dor.

Os resultados de uma fluoroscopia no Fenway Park foram negativos, mas os Yankees agendaram mais testes para Rizzo na segunda-feira.

“Ele está com algumas dores no antebraço em vários lugares”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone, após o jogo de domingo.

Rizzo, 34, registrou seus piores números como jogador da grande liga nesta temporada, com rebatidas de 0,223 e 0,630 OPS em 69 jogos. Mas ele mostrou flashes durante a viagem dos Yankees, registrando 4 rebatidas, 4 caminhadas e um home run nos quatro jogos anteriores ao domingo.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Na última semana, o cara tem balançado bem o taco e feito algumas grandes rebatidas”, disse o defensor central do Yankees, Aaron Judge, no domingo. “Ele fez um home run contra Kansas City. Sentiremos falta dele, mas a primeira coisa é a saúde.”

Sem Rizzo, os Yankees poderiam mover DJ LeMahieu da terceira base para a primeira e fazer Oswaldo Cabrera jogar em terceiro; os Yankees encerraram a derrota de domingo com esse alinhamento defensivo. Cabrera foi o principal terceiro base do clube a começar a temporada até LeMahieu sair da lista de lesionados no final de maio.

O infielder Oswald Peraza é uma opção para ocupar o lugar de Rizzo no elenco ativo. Peraza, de 24 anos, tem lutado em três níveis das ligas menores nesta temporada, mas jogou nas ligas principais em cada uma das últimas duas temporadas e já está no elenco de 40 jogadores.

Ben Rice e TJ Rumfield produziram nas categorias menores nesta temporada, mas os Yankees teriam que abrir espaço no elenco de 40 jogadores para qualquer um deles.

Rice, 25, dividiu seu tempo nesta temporada entre o receptor e a primeira base, rebatendo 0,275 com um OPS de 0,925 e 15 home runs entre Double-A e Triple-A. Rumfield, um jogador de primeira base, está reduzindo 0,305/0,370/0,441 com cinco home runs em 55 jogos entre os dois níveis.

A atualização sobre Rizzo foi relatada pela primeira vez pelo The Athletic.