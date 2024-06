Fontes – Big 12 explora a venda de naming rights ao patrocinador principal

As 12 Grandes estão explorando a venda de seus naming rights a um patrocinador principal, com receita potencial de centenas de milhões de dólares ao longo do acordo, disseram fontes à ESPN na quinta-feira.

O patrocinador comercial potencialmente retiraria o nome “Big” do Big 12 e o substituiria pelo nome do patrocinador. Poderia acabar sendo um dos maiores acordos comerciais da história do atletismo universitário, sem incluir os direitos de mídia.

A conferência, que explorou esta opção nos últimos seis meses, teve discussões aprofundadas e uma decisão é esperada nos próximos meses, disseram fontes à ESPN. Um acordo poderia significar milhões de dólares anualmente para as escolas membros da conferência.

As 12 Grandes distribuíram quase 470 milhões de dólares às suas escolas membros na distribuição global no ano passado, e esse número deverá ser maior quando o seu novo acordo de comunicação social se concretizar em 2025-26. Isso projeta dezenas de milhões de dólares a menos por escola anualmente do que as das Dez Grandes e da SEC, levando a liga a encontrar novas fontes de receita.

As 12 Grandes também estão em negociações com a empresa de private equity CVC Capital Partners por uma participação na liga entre 15% e 20%, confirmaram fontes à ESPN. Isso poderia dar às 12 Grandes uma infusão de dinheiro de até US$ 1 bilhão e seria o primeiro investimento de capital privado em grande escala conhecido em esportes universitários.

Fontes, no entanto, alertaram que as peças de private equity incluem alguns céticos, especialmente entre os presidentes. Independentemente disso, há um desejo claro de aumentar as receitas das 12 Grandes num futuro próximo.

“Cada oportunidade comercial que o comissário está trazendo é uma forma de preencher a lacuna financeira entre as 12 Grandes e a SEC”, disse uma fonte das 12 Grandes à ESPN. “A prioridade número 1 das 12 Grandes é manter a competitividade, e estas oportunidades potencialmente ajudam.”

As discussões entre a CVC Capital Partners e as 12 Grandes foram relatadas pela primeira vez pela CBS.

Os 12 grandes terão um novo visual em meio ao cenário universitário embaralhado em 2024. Serão os fortes da conferência Texas e Oklahoma (para a SEC), e uma nova formação de 16 membros incluirá Arizona, Arizona State, Colorado e Utah juntando-se aos 12 membros que retornaram do ano passado.