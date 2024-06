Fontes – Bulls e Patrick Williams concordam em acordo de 5 anos e US$ 90 milhões

O Chicago Bulls e o atacante Patrick Williams concordaram com um contrato de cinco anos no valor de US$ 90 milhões, disseram fontes à ESPN no sábado, confirmando uma reportagem. O acordo inclui uma opção de jogador pelo quinto ano.

Williams, a quarta escolha no draft da NBA de 2020, deveria se tornar um agente livre restrito neste verão, mas retornará aos Bulls em um novo contrato após quatro temporadas de altos e baixos.

Williams tem uma média de 9,7 pontos e 4,2 rebotes com 47% de aproveitamento nos arremessos (41% de 3) em sua carreira em Chicago, mas teve duas de suas quatro temporadas encurtadas por lesões. Ele jogou apenas 17 jogos em 2021-22 após quebrar o pulso. Ele completou 43 jogos na temporada passada antes de precisar de uma cirurgia no pé esquerdo que encerrou a temporada em fevereiro.

Williams, que fará 23 anos em agosto, será uma das âncoras do movimento jovem de Chicago, incluindo Coby White (24) e o recém-adquirido Josh Giddey (21).

Os Bulls também têm uma decisão a tomar nesta offseason sobre o futuro do ala DeMar DeRozan, que é um agente livre irrestrito.

