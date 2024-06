Fontes — Caldwell-Pope finalizando acordo de agente livre com Magic

O agente livre Kentavious Caldwell-Pope está deixando o Denver Nuggets e finalizando um contrato de três anos e US$ 66 milhões com o Orlando Magic, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN no domingo.

Caldwell-Pope, 31, tem sido um eixo central do Nuggets desde que chegou a Denver, há dois anos, ajudando-os a conquistar o título de 2022-23 com seu arremesso de 3 pontos e habilidade de proteger estrelas do perímetro adversário.

Em cada uma de suas duas temporadas em Denver, Caldwell-Pope – um arremessador de 3 pontos com 36,9% de carreira – eclipsou 40% em profundidade, ao mesmo tempo em que disputou 76 partidas em ambos os anos. Como zagueiro, Caldwell-Pope permitiu uma porcentagem de arremessos de campo de 40,6%, a melhor da liga, como o zagueiro mais próximo na temporada passada, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information, enquanto frequentemente assumia as tarefas mais difíceis.

O Magic superou as expectativas na temporada passada ao vencer 47 jogos, uma melhora de 13 vitórias em relação a 2022-23 e um salto de 25 vitórias em relação à temporada 2021-22. Eles terminaram em quinto na Conferência Leste, mas perderam para os Cavaliers em uma série de playoffs de sete jogos na rodada de abertura.

O tiroteio de Caldwell-Pope deve ajudar Orlando a dar outro salto em 2024-25. O Magic ficou em 22º lugar em eficiência ofensiva e 24º em arremessos de 3 pontos na última temporada regular e foi o único time dos playoffs classificado entre os 10 últimos em arremessos de 3 pontos.

O gerente geral do Nuggets, Calvin Booth, disse na semana passada que Denver estava preparado caso perdesse sua principal engrenagem defensiva.

“Se ele não quiser voltar ou optar por ir para outro lugar, essa é a prerrogativa dele”, Booth disse aos repórteres. “Então teremos que trabalhar com isso. Mas acho que estamos preparados para plug and play, por assim dizer.”

Christian Braun, entrando em sua terceira temporada, parece preparado para um papel maior e talvez possa ocupar o lugar de Caldwell-Pope. Os Nuggets gostam da habilidade de defesa de Braun. Ele teve média de 7,3 pontos e 3,7 rebotes, arremessando 38,4% atrás do arco e média de 20,2 minutos fora do banco.

Desde que foi selecionado em oitavo lugar no draft da NBA de 2013, Caldwell-Pope passou quatro anos no Detroit Pistons e no Los Angeles Lakers antes de jogar uma única temporada no Washington Wizards, onde chegou após fazer parte da troca que trouxe Russell Westbrook para o Lakers.

Caldwell-Pope foi então negociado com os Nuggets antes da temporada 2022-23, que terminou com ele conquistando o segundo campeonato da NBA em seus 11 anos de carreira na NBA.

Caldwell-Pope jogou 835 partidas desde que entrou na NBA em 2013-14, a maioria na NBA durante esse período.

Tim Bontemps e Ohm Youngmisuk da ESPN e ESPN Stats & Information contribuíram para este relatório.