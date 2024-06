Fontes – Cleveland Cavaliers contratando Kenny Atkinson como técnico

O Cleveland Cavaliers está contratando o assistente do Golden State Warriors, Kenny Atkinson, como o próximo técnico da franquia, disseram fontes à ESPN na segunda-feira.

As partes começaram a trabalhar num contrato e espera-se que um acordo seja alcançado em breve, disseram fontes.

O processo dos Cavaliers foi reduzido ao técnico associado de Atkinson e do New Orleans Pelicans, James Borrego, disseram fontes. Borrego, que trabalhou na última temporada com o novo presidente do Detroit, Trajan Langdon, em Nova Orleans, agora deve se tornar um candidato de destaque na busca por treinador do Pistons, disseram fontes à ESPN.

Atkinson, o principal assistente do Warriors, assume o elenco dos Cavaliers que avançou para as semifinais da Conferência Leste e venceu 99 jogos da temporada regular nas últimas duas temporadas. Ele se junta a uma organização que inclui dois jogadores importantes que floresceram durante sua gestão como técnico do Brooklyn Nets – Jarrett Allen e Caris LeVert.

O presidente de operações de basquete dos Cavaliers, Koby Altman, e o gerente geral Mike Gansey estão especialmente ansiosos para que o respeitável programa de desenvolvimento de jogadores de Atkinson impacte o jovem pivô Evan Mobley, disseram fontes.

A prioridade da offseason de Cleveland se volta totalmente para garantir a extensão do contrato do guarda All-Star Donovan Mitchell. Ele ainda tem um ano antes de poder exercer a opção de rescisão antecipada.

Atkinson teve 118-190 em mais de três anos com o Nets, herdando uma reconstrução completa e mostrando melhorias a cada temporada até renunciar após uma temporada 2019-20 marcada por lesões. Ele passou a temporada 2020-21 no LA Clippers como assistente antes de se juntar à equipe de Steve Kerr como assistente principal em 2021. Dois anos atrás, Atkinson aceitou brevemente o cargo de treinador principal do Charlotte Hornets antes de mudar de ideia e permanecer no Warriors. .

Atkinson passou nove temporadas como assistente da NBA – quatro no New York Knicks, três no Atlanta Hawks antes de retornar à categoria de assistente técnico no Clippers e no Warriors.