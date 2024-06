Fontes – Dodgers adquirem Cavan Biggio em troca com Blue Jays

O Los Angeles Dodgers adquiriu o superutilitário Cavan Biggio em uma negociação com o Toronto Blue Jays, disseram fontes à ESPN, acrescentando o veterano depois que os Blue Jays o designaram para uma missão na semana passada.

No acordo, os Blue Jays receberão o apaziguador destro Braydon Fisher, que dividiu seu tempo nesta temporada entre Double-A e Triple-A, disseram fontes.

Biggio, de 29 anos, foi retirado do elenco de 40 jogadores dos Blue Jays na semana passada depois de passar por dificuldades no primeiro terço da temporada, atingindo 0,200/0,323/0,291 com dois home runs em 131 jogos pelo Toronto, que aos 33 -34 ocupa o terceiro lugar na Liga Americana Leste.

Ele passou a maior parte de sua carreira na segunda base, mas também jogou na primeira, terceira e direita nesta temporada. Biggio se juntará a um time dos Dodgers que possui uma vantagem de 7 jogos e meio na Liga Nacional Oeste, mas obteve produção ofensiva mínima de Chris Taylor, Gavin Lux e Kiké Hernández e está sem o homem da terceira base Max Muncy, que está na lista de lesionados com uma distensão oblíqua .

Biggio estreou em 2019 e era um dos três filhos de jogadores de longa data da liga principal, junto com o infielder Vladimir Guerrero Jr. e o shortstop Bo Bichette, que deveria servir como núcleo para um time ascendente dos Blue Jays. Ele acertou 16 home runs em 100 jogos em sua temporada de estreia e seguiu no ano de 2020, encurtado pelo COVID, com uma porcentagem de 0,375 na base, parecendo uma peça fundamental na segunda base.

As lesões limitaram Biggio nos anos seguintes, e ele perdeu tempo de jogo nesta temporada para Davis Schneider e Isiah Kiner-Falefa. Com os Blue Jays lutando ofensivamente, eles o deram para abrir espaço para Spencer Horwitz, que começou todos os quatro jogos em segundo lugar desde sua reconvocação. Biggio tem uma temporada de controle do clube além deste ano e será elegível para agência gratuita após 2025.

Fisher, de 23 anos, foi escolhido na quarta rodada em 2018 e acertou 30 rebatedores e andou 15 em 19 entradas, ao mesmo tempo em que postou um ERA de 5,68 nesta temporada.