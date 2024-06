Fontes – Hawks negociarão Dejounte Murray com Pelicans

O New Orleans Pelicans está adicionando o guarda do Atlanta Hawks, Dejounte Murray, à sua quadra de defesa, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN na sexta-feira.

Os Pelicans estão trocando os atacantes Larry Nance Jr. e EJ Liddell, o guard Dyson Daniels, uma escolha de primeira rodada de 2025 pelo Los Angeles Lakers e a menos favorável de uma escolha de primeira rodada de 2027 do Milwaukee Bucks ou da sua própria para o Hawks para Murray, de 27 anos, que acaba de completar sua segunda temporada em Atlanta.

Murray teve uma média de 22,5 pontos, o melhor da carreira, em 2023-24 para os Hawks, ao mesmo tempo em que fez 201 pontos de 3, o melhor da carreira. Ele teve média de 6,4 assistências e 5,3 rebotes enquanto dividia a quadra de defesa com seu colega astro Trae Young.

Em 2022, Atlanta enviou três escolhas de primeira rodada para o San Antonio Spurs por Murray com esperanças de construir sua quadra de defesa do futuro. No entanto, não deu certo da maneira que o time esperava; os Hawks nunca passaram da primeira rodada dos playoffs com os dois.

Fora de temporada da NBA de 2024 Temos tudo o que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Pelton: Notas pós-draft para todas as 30 equipes

• Insiders da NBA: O ajuste de Bronny com os Lakers

• Marcas: O que todo time deve fazer nesta offseason

• Classificações de poder muito precoces: Como as equipes se posicionam

• Bontemps: Carrossel de treinamento da NBA de rastreamento

• Calendário fora de temporada | Todos os agentes livres

Em 2021-22, como armador principal em San Antonio, Murray teve médias de 21,1 pontos, 9,2 assistências, 8,3 rebotes e 2,0 roubos de bola por jogo, a melhor média da liga.

Desde que se mudou para Atlanta, Murray viu seu arremesso de três pontos se desenvolver muito.

Em cinco temporadas completas com o San Antonio — Murray perdeu a temporada de 2018-19 com uma ruptura do ligamento cruzado anterior — ele fez 218 cestas de 3 pontos enquanto arremessou 33,0% de longe. Ele acertou 334 em suas duas temporadas com o Atlanta, chegando a 36,3% em 2023-24.

A extensão de quatro anos de Murray no valor de US$ 114 milhões, assinada na última offseason com o Atlanta, não entrou em vigor. Ele deve ganhar US$ 25,3 milhões na próxima temporada e terá uma opção de jogador por US$ 31,3 milhões em 2027-28.

Os Pelicanos, que na sexta-feira escolheram as opções de time de Jose Alvarado e Jeremiah Robinson-Earl, agora estão com limite máximo no primeiro avental. Eles têm 12 jogadores sob contrato e estão US$ 2,6 milhões abaixo do imposto e US$ 8,5 abaixo do primeiro avental, de acordo com Bobby Marks da ESPN.

New Orleans estava 0-22 ao entrar no quarto período enquanto estava atrás na temporada passada e viu uma queda enorme na produção em jogos decisivos — definidos como a pontuação estando dentro de cinco pontos com menos de cinco minutos restantes no quarto período ou na prorrogação — com uma classificação ofensiva (101,5) que ficou em 26º lugar nesses momentos. A classificação líquida de menos-12,1 dos Pelicans em jogos decisivos ficou em 24º lugar na liga.

Murray, porém, deveria ajudar nisso.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Ele marcou 40 field goals na temporada passada, o quinto maior número na NBA. Ele também acertou três chutes verdes nos cinco segundos finais do quarto período/prorrogação, empatando com Stephen Curry em maior número na liga.

Murray e Nikola Jokic foram os únicos jogadores a registrar 1.500 pontos, 500 assistências e 100 roubos de bola na temporada passada. Murray também se junta a Luka Doncic como os únicos guardas a ter uma média de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em cada uma das últimas três temporadas (mínimo de 40 jogos em cada).

Homenageado pelo All-Defensive Team em 2018, Murray é o único jogador com pelo menos 100 roubos de bola em cada uma das últimas cinco temporadas.

Daniels foi a oitava escolha no draft de 2022 da NBA e tem se mostrado promissor na ponta defensiva, com média de 1,4 roubos de bola na temporada passada em apenas 22,3 minutos por jogo. Armador de 1,80 metro, ele teve média de 5,8 pontos, 3,9 rebotes e 2,7 assistências em 2023-24.

Nance chegou a Nova Orleans como parte do acordo de CJ McCollum no prazo de negociação de 2022 e lutou contra lesões durante todo o tempo em que esteve lá. Ele teve uma média de 5,7 pontos e 5,0 rebotes na temporada passada como reserva dos Pelicans, que frequentemente fechava os jogos.

Liddell foi uma estrela no estado de Ohio, mas rompeu os ligamentos do joelho durante um jogo da liga de verão em 2022 e perdeu a temporada seguinte após a cirurgia. Ele apareceu em oito jogos na temporada passada pelo New Orleans.

O acordo encerra a parceria Murray-Young após apenas duas temporadas. Os Hawks ainda devem escolhas desprotegidas de 2025 e 2027, bem como uma troca desprotegida de 2026, aos Spurs.

Informações do ESPN Stats & Information foram usadas neste relatório.