Fontes: Immanuel Quickley permanecerá com o Raptors em um acordo de US$ 175 milhões

O guarda Immanuel Quickley pretende assinar um contrato de cinco anos no valor de US$ 175 milhões para permanecer no Toronto Raptors, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

O agente de Quickley, Raymond Brothers, chegou a um acordo com a diretoria dos Raptors no último dia do acordo e agora Quickley faz parte do futuro de longo prazo da organização.

Quickley, 25, foi negociado junto com RJ Barrett para os Raptors pelos Knicks na temporada passada, em um acordo que enviou OG Anunoby de volta para Nova York.

Desde sua chegada, Quickley se estabeleceu como um jogador fundamental para Toronto.

Quickley foi a 25ª escolha geral dos Knicks em 2020 e se tornou a favorita dos fãs principalmente como uma vela de ignição fora do banco. Ele não foi titular em nenhuma das 30 partidas que disputou pelo Nova York este ano. No entanto, ele foi titular em todos os 38 jogos que disputou pelos Raptors e teve médias de 18,6 pontos, 4,8 rebotes e 6,8 assistências, o que seria a melhor média da carreira de Quickley em uma temporada completa.

A notícia do contrato para manter Quickley chega dias depois de fontes terem dito à ESPN que os Raptors pretendem contratar o guarda All-Star Scottie Barnes para uma extensão máxima de cinco anos como novato, que pode valer até US$ 270 milhões.

