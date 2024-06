Fontes – Jeff Van Gundy concorda em ser assistente principal do Clippers

Jeff Van Gundy concordou com um acordo para se tornar o assistente principal da equipe técnica de Ty Lue no LA Clippers, disseram fontes à ESPN.

Van Gundy é considerado uma das mentes mais brilhantes do basquete e há anos é perseguido para voltar a ser treinador em tempo integral. Seu relacionamento com Lue e o carinho da franquia por Van Gundy desempenharam um papel importante na capacidade dos Clippers de contratá-lo, disseram fontes.

Van Gundy, 62, passou os 16 anos anteriores como analista de televisão da ESPN antes de aceitar um cargo no presidente de operações de basquete do Boston Celtics, Brad Stevens, no verão passado.

Jeff Van Gundy, com Rudy Tomjanovich antes do jogo 2 das finais da NBA entre Celtics e Mavericks em Boston, está indo para o Clippers. Foto de David Dow/NBAE via Getty Images

Van Gundy e Lue construíram um relacionamento forte como membros da equipe de basquete dos EUA, e Lue decidiu contratar Van Gundy para sua equipe. Van Gundy treinou Lue por uma temporada no Houston Rockets em 2004.

Van Gundy estava fora da NBA após mais de 11 temporadas como técnico do New York Knicks and Rockets. Van Gundy teve 248-172 (0,590) com um recorde de 37-32 nos playoffs que incluiu uma viagem para as finais da NBA de 1999 com Nova York. Seu recorde geral foi 430-318 (0,575) com um recorde de pós-temporada de 44-44 entre essas franquias.

Durante seu tempo na televisão, Van Gundy recusou oportunidades de treinador principal na NBA e no basquete universitário, mas permaneceu ativo como treinador e olheiro em várias funções diferentes no basquete dos EUA.