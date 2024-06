Fontes – Kings trocam Davion Mitchell e Sasha Vezenkov para Raptors

O Sacramento Kings está negociando a ex-escolha de loteria Davion Mitchell, Sasha Vezenkov e a 45ª escolha do draft da NBA na quinta-feira para o Toronto Raptors em troca de Jalen McDaniels, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

O acordo coloca os Kings sob o imposto de luxo e abre uma vaga no elenco.

Mitchell, a escolha geral nº 9 no draft de 2021, teve média de 5,3 pontos, 1,3 rebotes e 1,9 assistências em 15,3 minutos por jogo para os Kings na temporada passada. A melhor temporada do armador veio em seu ano de novato, quando ele teve média de 11,5 pontos.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A 45ª escolha foi usada pelo guarda do Houston, Jamal Shead.

Vezenkov, um atacante escolhido no segundo turno em 2017, teve média de 5,4 pontos e 2,3 rebotes em 2023-24 – sua primeira temporada na NBA.

McDaniels, atacante que entrou na liga como escolhido na segunda rodada do Charlotte Hornets em 2019, teve média de 3,4 pontos e 1,6 rebotes em 10,8 minutos por jogo na última temporada. Sua melhor temporada veio em 2022-23, quando obteve média de 10,6 pontos em 56 jogos com o Hornets antes de ser negociado com o Philadelphia 76ers no prazo final da negociação.