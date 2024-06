Fontes – Knicks trocam por Mikal Bridges enquanto Nets carregam escolhas

O Brooklyn Nets completou uma grande reformulação no elenco da franquia, negociando seu melhor jogador, Mikal Bridges, para o New York Knicks, disseram fontes à ESPN na terça-feira, e fechando um acordo com o Houston Rockets para devolver as escolhas da franquia perdidas no primeiro turno. o comércio de James Harden.

Depois de oscilar nas janelas pós-Kevin Durant e Kyrie Irving entre a busca pelos playoffs e o draft lottery, o Nets declarou uma direção e de repente tem 16 escolhas de primeira rodada disponíveis até 2031, incluindo quatro seleções no estrelado draft de 2025 da NBA.

Os Nets estavam ouvindo ofertas de vários times em Bridges, mas seu desejo de jogar com seus três ex-companheiros de Villanova em um candidato ao título – e a confiança dos Knicks de que poderiam mantê-lo por um longo prazo – deram a Nova York a confiança para finalmente descarregar. sua série de escolhas de draft em um grande comércio, disseram fontes.

O gerente geral do Nets, Sean Marks, e o presidente do Knicks, Leon Rose, intensificaram as discussões rapidamente na tarde e na noite de terça-feira, e Nova York finalmente sobrecarregou o mercado com quatro jogadores desprotegidos do primeiro turno (2025, 2027, 2029 e 2031), uma escolha protegida do primeiro turno de 2025 por meio do Milwaukee Bucks, a troca de escolha desprotegida dos Knicks em 2028 e uma seleção de segunda rodada do Brooklyn em 2025, disseram fontes.

Quase simultaneamente, os Nets estavam conversando com Houston sobre como recuperar as escolhas de primeira rodada da franquia de 2025 e 2026 para 2025 e 2027 do Phoenix e uma chance de receber a escolha de primeira rodada de 2029 como parte de uma troca se for a mais favorável de os primeiros em Dallas, Houston e Phoenix.

Os Rockets se posicionam para serem agressivos em futuros cenários comerciais com os Suns, caso a franquia precise ser desmontada. Por enquanto, o Suns planeja continuar tentando vencer com Durant e Devin Booker. Mas a aquisição dessas escolhas do Phoenix pelos Rockets lhes dá uma pista privilegiada sobre um possível acordo caso uma estrela do Suns – especialmente Booker, que tem 27 anos e está na linha do tempo dos Rockets – esteja disponível. Durant também pode se tornar uma possibilidade.

Depois que os Nets se comprometeram com a negociação de Bridges, só fez sentido buscar as escolhas que ofereceram no acordo com Harden. Dessa forma, o Nets pode terminar na parte inferior da classificação sabendo que será recompensado com a chance de escolher uma das estrelas da classe de 2025 – Ace Bailey, Cooper Flagg e Dylan Harper, entre eles.

Os Nets buscaram jogadores de nível estrela para formar dupla com Bridges, mas eles não ficaram disponíveis para eles, e o Brooklyn finalmente se viu com vários times, incluindo Memphis e Utah, dispostos a oferecer pacotes de draft significativos para Bridges no início desta semana, fontes. disse. Mesmo assim, Nova York vinha construindo um arsenal de ativos e tinha nove escolhas de primeira rodada disponíveis para negócios – e Rose superou os Nets para concluir a primeira negociação entre os dois times desde 1983.

Os Nets poderiam ter mais negociações por ativos no dia do draft na quarta-feira, disseram fontes, e essas 16 escolhas de primeira rodada poderiam aumentar se o Brooklyn encontrasse um acordo para Cam Johnson. Os Nets realizaram uma reconstrução completa, começando com a busca incansável dos Knicks para conseguir Bridges na terça-feira.