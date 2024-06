Fontes – Lakers contratando JJ Redick para um contrato de quatro anos para treinar o time

O Los Angeles Lakers concordou com um contrato de quatro anos com JJ Redick para torná-lo o próximo treinador da franquia, disseram fontes à ESPN na quinta-feira.

Redick, analista da ESPN NBA que jogou 15 anos na liga, se reuniu com o vice-presidente e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, e com a proprietária Jeanie Buss no fim de semana, e as conversas sobre a vaga continuaram ao longo da semana, disseram fontes.

Pelinka ofereceu o emprego a Redick na manhã de quinta-feira, disseram fontes.

Não é necessária experiência JJ Redick nunca treinou no nível da NBA, como treinador principal ou assistente. Outros ex-jogadores notáveis ​​​​que alcançaram o feito incluem o ex-técnico de Redick, Doc Rivers, que é o único treinador a ganhar um título (com o Celtics). Treinador Equipe Temporada JJ Redick Lakers 2024-25 Jason Kidd Redes 2013-14 Marcos Jackson Guerreiros 2011-12 Doutor Rios Magia 1999-2000 Larry Pássaro Marcapassos 1997-98 – Estatísticas e informações da ESPN

Pelinka ficou convencido da capacidade de Redick de se conectar com os jogadores e de seu QI no basquete e acredita que cercar Redick com uma equipe técnica de elite ajudará a encurtar sua curva de aprendizado em seu primeiro trabalho como treinador, disseram fontes.

Redick assumiu a liderança da busca há uma semana, depois que a perseguição do Lakers ao técnico de Connecticut, Dan Hurley, foi rejeitada.

O Lakers ofereceu a Hurley um contrato de seis anos no valor de US$ 70 milhões, que ele recusou no início da semana passada, disseram fontes.

Escolhas dos editores

Como Pelinka buscou com Hurley, ele ainda quer um treinador e uma equipe que priorizem o desenvolvimento de jovens jogadores como Max Christie, Austin Reaves e Rui Hachimura e possam criar uma abordagem criativa para apresentar Anthony Davis nas duas pontas da quadra, fontes. disse.

Redick tem um forte relacionamento com a estrela do Lakers, LeBron James, com quem é co-apresentador de um podcast de basquete.