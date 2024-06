Fontes – Luka Doncic recebeu uma injeção analgésica antes do jogo 2

DALLAS – A superestrela do Dallas Mavericks, Luka Doncic, recebeu uma injeção analgésica para anestesiar a área de sua contusão torácica antes da derrota do Dallas para o Boston Celtics no jogo 2 de domingo, disseram fontes à ESPN na terça-feira.

A expectativa é que Doncic receba outra injeção antes do jogo 3 de quarta-feira, disseram as fontes, enquanto os Mavs tentam obter a primeira vitória da série.

“Eu me sinto bem”, disse Doncic após o treino de terça-feira no American Airlines Center. “Não quero entrar em mais detalhes. Mas me sinto bem.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Doncic foi rebaixado para questionável na tarde do jogo 2 e não foi considerado disponível até completar o aquecimento pré-jogo. Ele jogou 42 minutos na derrota, registrando 32 pontos, 11 rebotes, 11 assistências e 4 roubos de bola, juntando-se a LeBron James (duas vezes), Charles Barkley e Jerry West como os únicos jogadores a ter triplo-duplos de 30 pontos nas derrotas nas finais.

Doncic está lidando com uma torção no joelho direito desde o terceiro jogo dos Mavs nesta pós-temporada e disse que não espera que a lesão seja curada até que tenha tempo para descansar. Dor no tornozelo esquerdo também foi listada no relatório oficial de lesões de Doncic desde o jogo 3 da segunda rodada.

Doncic disputou todos os 19 jogos dos playoffs dos Mavs, liderando todos os jogadores em diversas categorias estatísticas nesta pós-temporada, incluindo pontos (551), rebotes (185), assistências (162), roubos de bola (7) e minutos (786).

Malika Andrews da ESPN contribuiu para este relatório.