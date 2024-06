Fontes: Malik Monk permanecerá com Kings em um contrato de 4 anos e US$ 78 milhões

O guarda agente livre Malik Monk pretende assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 78 milhões – incluindo uma opção de jogador – para retornar ao Sacramento Kings, disseram fontes à ESPN na noite de quinta-feira.

Monk, vice-campeão do Sexto Homem do Ano da NBA, teve a melhor temporada de sua carreira, com média de mais de 15 pontos e cinco assistências, e evita a agência gratuita com o acordo máximo disponível para ele permanecer em Sacramento.

Seus agentes, Jeff Schwartz e Marcus Monk da Excel Sports, conseguiram iniciar negociações na terça-feira com o gerente geral do Kings, Monte McNair, e o assistente do GM Wes Wilcox, e Monk pretende assinar o novo acordo assim que a moratória da liga terminar em 6 de julho, disseram fontes.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Manter Monk permite que a organização continue construindo a escalação com confiança, agora que ele foi contratado.

Monk, 26, ressuscitou sua carreira com os Kings e mantê-lo tornou-se uma grande prioridade fora da temporada. Monk liderou a NBA em pontos e assistências fora do banco na temporada passada e se tornou um dos únicos dois jogadores nos últimos 25 anos a ter 1.000 pontos e 300 assistências como reserva, de acordo com ESPN Stats & Information.

Monk ajudou a trazer os Kings de volta aos playoffs e ao play-in em temporadas consecutivas, encerrando uma seca de 16 anos na pós-temporada. Uma lesão no joelho custou-lhe os últimos nove jogos da temporada regular de 2023-24 e o torneio play-in. Monk teve nove jogos de 25 pontos fora do banco para os Kings, o máximo desde que Eddie Johnson fez isso pelos Kings na temporada 1986-87, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Monk foi a 11ª escolha de Charlotte no draft da NBA de 2017, passando quatro temporadas com o Hornets antes de assinar um contrato de agente livre com o Los Angeles Lakers por uma temporada em 2021.