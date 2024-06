Fontes — Mavs negociam Tim Hardaway com os Pistons por Quentin Grimes

O Dallas Mavericks trocou o armador Tim Hardaway Jr. e três escolhas de segundo turno para o Detroit Pistons pelo armador Quentin Grimes, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN.

Hardaway, 32, deve receber US$ 16,2 milhões na próxima temporada no último ano de um contrato de quatro anos e US$ 75 milhões. Grimes, 24, deve receber US$ 4,3 milhões na temporada final de seu contrato de novato.

A negociação posiciona os Mavs para serem capazes de usar parte da exceção de nível médio de não contribuintes de US$ 12,9 milhões. Dallas estava limitado ao contribuinte de nível médio de US$ 5,2 milhões com Hardaway em seus livros.

O gerente geral do Mavs, Nico Harrison, descreveu a recontratação do ala titular Derrick Jones Jr. como a “prioridade 1A e 1B” da offseason do time na semana passada. Jones, o melhor defensor de perímetro do time, jogou na temporada passada com um acordo mínimo de veterano.

Hardaway teve média de 14,4 pontos na temporada passada, atuando principalmente como o sexto homem dos Mavs. No entanto, seu papel foi reduzido ao longo da temporada regular e durante os playoffs. Ele não jogou devido a uma decisão do técnico em quatro dos últimos oito jogos dos Mavs nas finais da Conferência Oeste e nas finais da NBA.

Hardaway passou 5 temporadas e meia em Dallas, onde chegou como parte da negociação de Kristaps Porzingis com o New York Knicks em janeiro de 2019. Ele teve média de 15,2 pontos durante sua gestão com o Mavs.

Grimes teve média de 8,5 pontos em 168 jogos na carreira, incluindo 90 como titular pelos Knicks. Por causa de dores no joelho direito, Grimes jogou apenas seis partidas pelos Pistons depois de ser adquirido no prazo de negociação que enviou Bojan Bogdanovic e Alec Burks para Nova York.