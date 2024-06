Fontes: Obi Toppin permanecerá com os Pacers em um acordo de 4 anos e US$ 60 milhões

O agente livre restrito Obi Toppin pretende assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 60 milhões para permanecer no Indiana Pacers, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN. Toppin emergiu como um dos principais contribuidores dos finalistas da Conferência Leste.

Toppin teve uma temporada de carreira em seu primeiro ano no Pacers, com média de 10,3 pontos e 57,3% de arremessos de campo em 21,1 minutos por jogo.

Toppin se encaixou perfeitamente no poderoso ataque de Indiana, tornando-se um finalizador de elite; ele fez 101 enterradas na temporada passada e seus 40,3% de aproveitamento em arremessos de 3 pontos são de longe o melhor da carreira.

Os Pacers adquiriram Toppin do New York Knicks no verão passado por duas escolhas de segunda rodada. Nova York convocou Toppin com a 8ª escolha geral no draft de 2020 da NBA.