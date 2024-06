Fontes – OG Anunoby assinará contrato de 5 anos e US$ 212,5 milhões com os Knicks

O atacante livre OG Anunoby pretende assinar um contrato de cinco anos no valor de US$ 212,5 milhões para retornar ao New York Knicks, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN.

O acordo incluirá uma opção de jogador e um trade kicker, disseram fontes.

Os Knicks adquiriram Anunoby em uma negociação no início do ano civil de 2024, enviando RJ Barrett e Immanuel Quickley enquanto Nova York tentava crescer na ala. Ele agora se juntará a Mikal Bridges – que os Knicks adquiriram na noite de terça-feira em um acordo com o Brooklyn Nets – em uma escalação inicial renovada para a próxima temporada.

Anunoby ajudou os Knicks a vencer a competição semanas após o desembarque em Nova York, quando o time fez 12-2 nos 14 jogos que disputou antes de ele e Julius Randle sofrerem lesões contra o Miami Heat em 27 de janeiro.

Depois disso, Anunoby, que completará 27 anos em 17 de julho, ficou praticamente lesionado, ficando de fora de 27 dos próximos 30 jogos de Nova York devido a um problema no cotovelo, antes de sofrer uma lesão no tendão da coxa contra o Indiana Pacers nas semifinais da Conferência Leste.

Há muito considerado um dos principais defensores de perímetro da liga, Anunoby – que teve média de 14,7 pontos e 4,2 rebotes em 50 jogos entre Knicks e Toronto Raptors na temporada passada – também se transformou em um arremessador de 3 pontos de qualidade, acertando 38% dos arremessos. suas tentativas em mais de cinco deles por jogo na temporada passada.

Nos 33 jogos que disputou pelo Nova York na temporada regular e nos playoffs combinados, o Knicks teve um recorde de 27-6.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para este relatório.