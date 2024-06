Fontes — Paul George, do Clippers, desiste e entra na agência livre

A estrela do LA Clippers, Paul George, recusou sua opção de US$ 48,7 milhões e entrará na agência gratuita, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN no sábado.

George está planejando realizar reuniões de agente livre com o Clippers, Philadelphia 76ers e Orlando Magic começando na noite de domingo e segunda-feira na Costa Oeste, disseram fontes.

Com George recusando sua opção de jogador, o cenário de adesão e troca para ele não será mais possível.

George, 34, jogou 74 partidas na última temporada regular — seu maior número desde que foi negociado com os Clippers antes da temporada 2019-20.

O nove vezes All-Star teve médias de 22,6 pontos, 5,2 rebotes e 3,5 assistências. Ele teve os maiores índices de sua carreira de 47,1% de aproveitamento em arremessos de quadra, 41,3% de arremessos de 3 pontos e 90,7% de lances livres. George também fez 45% em arremessos de 3, o quarto melhor entre 117 jogadores a tentar mais de 200 desses arremessos, de acordo com o Second Spectrum.

Depois que os Clippers e Kawhi Leonard concordaram com uma extensão de três anos e US$ 153 milhões em janeiro, George estava otimista de que teria sua própria extensão em breve também. George era elegível para uma extensão de até quatro anos e US$ 221 milhões.

Mas os dois lados não conseguiram chegar a um acordo, o que levou George à decisão de se tornar um agente livre. George será elegível para assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões com equipes que tenham espaço para o limite. Ele também pode assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 221 milhões e negociar uma cláusula de proibição de negociação para permanecer com o Clippers. Mas ele não pode assinar um contrato de cinco anos com o Clippers por causa da regra dos maiores de 38 anos, de acordo com Bobby Marks da ESPN.

“Nós amamos Paul”, disse o presidente de operações de basquete do Clippers, Lawrence Frank, na quinta-feira. “Queremos muito manter Paul, mas também entendemos e respeitamos muito o fato de que este é um negócio.

“Esperamos que a decisão de Paul seja estar aqui. Ele tem sido incrível. Ele tem sido um All-Star. Ele é um dos melhores jogadores bidirecionais da liga. Ele é uma pessoa fantástica. Ele tem uma ótima família, então esperamos que ele esteja aqui, mas também respeitamos o fato de que se ele escolher sair, essa é a escolha dele. Ele mereceu e veremos como as coisas vão se desenrolar.”

George queria jogar com Leonard e pediu para ser negociado de Oklahoma City para Los Angeles durante o verão de 2019 para ficar perto da família. Ele cresceu nas proximidades de Palmdale e seus pais assistem a tantos jogos em casa quanto possível.

Conforme a franquia se muda para o novo Intuit Dome nesta temporada, ela espera manter Leonard e George juntos. Em suas cinco temporadas, os Clippers venceram 69% de seus jogos quando ambas as estrelas jogaram. Eles ajudaram os Clippers a terminar 51-31 na temporada passada, sua melhor temporada regular durante suas cinco campanhas juntos.

Os Clippers, no entanto, têm apenas uma aparição nas finais da Conferência Oeste durante a era Leonard-George. Ambas as estrelas não conseguiram se manter saudáveis ​​e os Clippers perderam na primeira rodada em suas últimas duas aparições na pós-temporada. Eles foram eliminados em seis jogos na primeira rodada pelo Dallas no início de maio, depois que Leonard conseguiu jogar apenas duas partidas devido à inflamação em seu joelho direito reparado cirurgicamente.

Apesar dos bolsos fundos do proprietário Steve Ballmer, os Clippers adotaram uma abordagem cautelosa e comedida em relação à construção de seu futuro, considerando o quão restritivo o novo acordo de negociação coletiva será para as equipes que pagam impostos.

Frank reconheceu que a organização precisa tomar decisões difíceis para tentar manter suas estrelas no mesmo cronograma de três anos. O armador James Harden, que foi adquirido em uma negociação de grande sucesso no final de outubro, também é um agente livre.

“Este é um negócio e a realidade do novo CBA impacta equipes como nós”, disse Frank quando questionado sobre por que eles gostariam de manter suas estrelas em um cronograma de três anos, como fizeram com Leonard. “Quando seus melhores jogadores estão na casa dos 30 anos e você está tentando construir um elenco sustentável, isso tem impacto. Como se não houvesse CBA, com [owner] Steve Ballmer, seria carta branca. Com o novo CBA, não é nem sobre dinheiro, mas sim como você vai construir um elenco sustentável, manter suas ferramentas para ter flexibilidade transacional? E com isso vêm decisões realmente, realmente difíceis.”

Desde que foi escolhido em 10º lugar geral em 2010 pelo Indiana Pacers, George, que foi negociado para o Thunder em 2017 antes de ser transferido para o Clippers dois anos depois, tornou-se um dos alas mais proeminentes da NBA, mesmo enquanto se recuperava de uma perna devastadora. lesão que sofreu durante o campo de treinamento da equipe dos EUA em Las Vegas, antes da Copa do Mundo Fiba de 2014.

George, o principal agente livre no mercado neste verão, é um dos oito jogadores a fazer pelo menos nove times All-Star desde que entrou na liga, juntando-se a LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Harden, Chris Paul, Russell Westbrook e Anthony Davis. Ele também foi selecionado seis vezes para o All-NBA, incluindo ser uma escolha do primeiro time em 2019.

Tim Bontemps e Ohm Youngmisuk, da ESPN, contribuíram para esta história.