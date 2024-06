Fontes: Pistons contratarão JB Bickerstaff como novo treinador principal

O Detroit Pistons está contratando JB Bickerstaff como o próximo treinador da franquia, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Bickerstaff passou as últimas cinco temporadas como técnico do Cleveland Cavaliers, mas foi demitido apesar da segunda aparição consecutiva na pós-temporada.

Os Pistons estão fazendo de Bickerstaff o terceiro técnico do time em tantos anos, depois de demitir Monty Williams apenas um ano após um contrato de seis anos no valor de US$ 78,5 milhões.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Bickerstaff é o primeiro técnico contratado pelo novo presidente de operações de basquete dos Pistons, Trajan Langdon, que foi contratado após a pior temporada da história da franquia. Os Pistons foram o pior da liga com 14-68 e estabeleceram um novo recorde da NBA para derrotas consecutivas por um único time.

Apesar de um ano péssimo em Detroit, o time só conseguiu a quinta escolha no draft da semana passada. Essa escolha foi usada para selecionar Ron Holland II do G League Ignite para se juntar a um núcleo jovem que conta com a escolha geral nº 1 de 2021, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson e Jalen Duren.