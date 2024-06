Fontes – Primeira leva de convites para sala verde do draft de 2024 da NBA enviada

Doze jogadores receberam convites para participar do Draft da NBA de 2024 e sentar-se na sala verde, disseram fontes à ESPN.

Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Donovan Clingan, Reed Sheppard, Matas Buzelis, Stephon Castle, Dalton Knecht, Tidjane Salaun, Ron Holland, Cody Williams, Devin Carter e Ja’Kobe Walter receberam o primeiro lote de 12 convites enviados na terça-feira.

Espera-se que outros 11 a 12 convites sejam enviados em ondas a partir da próxima semana, disse uma fonte à ESPN.

A sala verde é uma área de preparação em frente ao pódio do draft da NBA, onde jogadores, famílias e agentes aguardam o comissário Adam Silver para chamar o nome de um jogador após a seleção.

Este ano, os jogadores poderão convidar seis pessoas para se sentarem com eles nas suas mesas individuais, em comparação com as 10 do ano passado.

O processo de decisão de quem convidar para o draft da NBA envolve a comunicação com os presidentes ou gerentes gerais das equipes selecionadas na primeira rodada. As equipes são convidadas a votar nos 25 melhores jogadores que esperam que sejam convocados primeiro. Isto é para garantir que os jogadores não fiquem sentados por muito tempo diante de uma audiência de televisão nacional.

Receber um convite é considerado um sinal positivo para o draft stock de um jogador, embora tenha havido casos no passado de candidatos que caíram para a segunda rodada enquanto estavam sentados na sala verde – como Bol Bol, Deyonta Davis, Nic Claxton, Maciej Lampe , Rashard Lewis e outros.

O draft da NBA será realizado em dois dias pela primeira vez. A primeira rodada será em 26 de junho, no Barclays Center, no Brooklyn, enquanto a segunda rodada será realizada em 27 de junho, no estúdio da ESPN em Lower Manhattan. Por esse motivo, pode haver um escrutínio adicional sobre os jogadores finais convidados para a sala verde, de modo a evitar um cenário em que um jogador convidado e a sua família tenham de esperar mais um dia inteiro para ouvir o seu nome ser chamado.

No ano passado, o lote final de convites só foi enviado dois dias antes do rascunho.

Todos os 12 jogadores convidados do lote inicial são escolhidos na loteria, de acordo com o último rascunho simulado da ESPN.

Dois escolhidos na loteria projetados que não foram convidados para a sala verde até agora são Rob Dillingham, do Kentucky, e o armador sérvio Nikola Topic.

Dillingham ainda não cumpriu todos os requisitos necessários para ser elegível para seleção no draft, de acordo com o acordo coletivo da NBA. Uma lesão no tornozelo impediu Dillingham de realizar testes atléticos e treinos de tiro no draft da NBA em Chicago, em meados de maio, e até agora também o proibiu de participar de treinos privados com times da NBA.

O tornozelo de Dillingham está curado e ele planeja cumprir esses requisitos nas instalações de treino do Lakers na sexta-feira, abrindo caminho para receber seu convite para o draft da NBA, disse seu agente Lucas Newton, da Klutch Sports, à ESPN.

Foi revelado que o tópico tinha um ligamento cruzado parcialmente rompido no draft da NBA em Treviso, Itália, na semana passada, o que provavelmente causará alguma incerteza em torno de seu estoque de draft até que os médicos da equipe possam avaliá-lo completamente e decidir sobre o próximo curso de ação em relação à cirurgia e um plano para seguir em frente.

Jonathan Givony é um especialista em Draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise utilizado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.