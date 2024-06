Fontes – Scottie Barnes, do Raptors, assinará extensão máxima de novato

O guarda All-Star do Toronto Raptors, Scottie Barnes, pretende assinar uma extensão máxima de cinco anos para novato, que pode valer até US$ 270 milhões, disseram fontes à ESPN na segunda-feira.

O agente de Barnes, Bill Duffy, da WME, se reuniu com os executivos de Toronto Masai Ujiri e Bobby Webster no domingo, e os lados pretendem assinar um acordo quando a moratória da liga terminar em 6 de julho, disseram fontes.

O acordo – o mais rico da história do Raptors – garante a Barnes US$ 225 milhões e aumentaria ao máximo caso ele fizesse parte de um time All-NBA, All-Defensive ou ganhasse honras de MVP. O acordo é uma declaração de que Barnes é de fato o jogador da franquia e a jovem estrela em torno da qual a organização planeja construir seu futuro.

Barnes, que completa 23 anos em agosto, fez sua primeira aparição no All-Star na temporada passada e teve médias de 19,9 pontos, 8,2 rebotes, 6,1 assistências, 1,3 roubadas de bola e 1,5 bloqueios. Barnes e Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP do Milwaukee Bucks, foram os únicos jogadores da NBA com média de pelo menos um por jogo em todas as cinco categorias estatísticas, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

Barnes se tornou o primeiro jogador do Raptors com 1.000 pontos, 75 roubos de bola e 75 bloqueios em uma temporada desde Chris Bosh em 2004-05. Ele também liderou o Toronto em total de pontos, rebotes, assistências e bloqueios nesta temporada – apesar de ter perdido os últimos 22 jogos com uma mão quebrada.

Barnes foi o Estreante do Ano da NBA em 2022, depois de chegar ao quarto lugar geral no draft de 2021.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para este relatório.