Fontes – Timberwolves e Chris Finch concordam com extensão de 4 anos

Após a melhor temporada da história da franquia, o técnico do Minnesota Timberwolves, Chris Finch, concordou com uma extensão de contrato de quatro anos que o levará até a temporada 2027-28, disseram fontes à ESPN na segunda-feira.

Finch levou os Timberwolves a três aparições consecutivas nos playoffs pela primeira vez em 20 anos e acelerou o crescimento geral da escolha número 1 de 2020, Anthony Edwards, para se tornar um dos talentos mais prodigiosos da liga.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A caminho das finais da Conferência Oeste – onde o Minnesota perdeu em cinco jogos para o Dallas – Finch sofreu uma ruptura no tendão patelar direito depois que o armador Mike Conley colidiu com Finch na linha lateral na vitória no jogo 4 sobre o Phoenix na rodada de abertura. Finch passou por uma cirurgia e precisava de seu principal assistente, Micah Nori, para ficar na linha lateral pelo resto dos playoffs.

Apesar de algum ceticismo, Finch conseguiu fazer funcionar a dupla de ataque de Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns – construindo uma eficiência defensiva líder da liga. Os Timberwolves também ficaram em segundo lugar em proteção de aro e em segundo em pontos de pintura permitidos por jogo nesta temporada, de acordo com ESPN Stats & Information.

Finch atingiu 160-127 (0,557) em partes de quatro temporadas no cargo, incluindo um recorde de 56-26 no caminho para as finais do Oeste nesta temporada. Minnesota superou um déficit de 15 pontos no intervalo – o maior da história do jogo 7 – para vencer o Denver nas semifinais da Conferência Oeste.