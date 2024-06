Fontes: Troy Weaver, executivo da NBA, juntando-se ao front office da Wizards

O executivo de longa data da NBA, Troy Weaver, está se juntando ao escritório do Washington Wizards como conselheiro sênior, disseram fontes à ESPN.

Weaver – que recentemente passou quatro anos como gerente geral do Detroit Pistons – se reúne com o presidente da Monumental Sports/Wizards, Michael Winger, e com o GM Will Dawkins, com quem Weaver trabalhou por mais de uma década como parte da liderança do basquete do Oklahoma City Thunder. .

O agente Andy Miller, da Klutch Sports, está finalizando um acordo com os Wizards que permitirá que Weaver integre a organização antes do Draft da NBA desta semana e da próxima agência gratuita da liga, disseram fontes. Nas palavras de um alto executivo da Wizards, Winger e Dawkins apreciam o talento de Weaver para ser um “contador da verdade” e desafiá-los em meio a decisões organizacionais difíceis.

À medida que os Wizards embarcam em uma reconstrução completa, Winger, Dawkins e o vice-presidente sênior de pessoal de jogadores também escolheram Weaver por sua experiência em avaliação amadora e uma longa história no desenvolvimento de jogadores de alto nível. Trabalhando com o GM Sam Presti, Weaver desempenhou um papel significativo na exploração e no desenvolvimento da era estrelada do Thunder por Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka e Reggie Jackson.

Weaver deixou o Pistons no mês passado depois que a propriedade contratou o executivo do Pelicans, Trajan Langdon, como o novo presidente de operações de basquete da franquia. Os Pistons tiveram a série de quatro anos mais perdida da liga sob o comando de Weaver, mas ele executou o desejo do proprietário de destruir o elenco e remodelá-lo com jovens talentos – que incluíam a primeira escolha geral Cade Cunningham, Saddiq Bey, Jalen Duren, Jaden Ivey, Isaiah Stewart e Marcus Sasser. Weaver limpou a contabilidade de contratos ruins, permitindo o máximo de US$ 61 milhões da liga em espaço no teto salarial.

“Ele suportou a dor da reconstrução e fez o trabalho duro para nos dar a flexibilidade que temos hoje”, disse o proprietário Tom Gores após a saída de Weaver. “Ele também reuniu um grande núcleo de jovens com tremenda habilidade e caráter para nos dar um caminho para o futuro.

Juntar-se aos Wizards é um retorno ao lar para Weaver, natural de Washington DC e formado pela Archbishop Carroll High School. Seus anos como treinador, com o famoso programa DC Assault da AAU, lançaram a carreira de Weaver no basquete universitário e, finalmente, na NBA.