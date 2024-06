Fortuna de Donald Sutherland: Quanto dinheiro o ícone de Hollywood ganhou como ator?

Donald Sutherlando ator canadense com um patrimônio líquido de $ 60 milhões, teve uma carreira notável que durou mais de seis décadas. Ele fez seu nome no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 com atuações de destaque em filmes icônicos como “The Dirty Dozen”, “MAS*H” e “Kelly’s Heroes”. Sua capacidade de se destacar em vários gêneros, do terror ao suspense e à ficção científica, mostrou sua versatilidade como ator.

Nas décadas de 1990 e 2000, Sutherland continuou a impressionar com diversos papéis em filmes como “JFK”, “Orgulho e Preconceito” e “O Trabalho Italiano”. No entanto, foi sua interpretação do Presidente Snow na franquia “Jogos Vorazes” que solidificou sua popularidade entre o público mais jovem. Seu sucesso se estendeu à televisão, onde teve atuações notáveis ​​em programas como “Commander in Chief” e “Trust”.

A influência de Sutherland na indústria cinematográfica também se estendeu à sua família, já que ele é o pai de Kiefer Sutherland, Rossif Sutherland e Angus Sutherlandtodos os quais deixaram sua marca no mundo do entretenimento.

Uma anedota interessante de sua carreira envolve uma decisão financeira relacionada ao filme “Animal House”. Como amigo da família do diretor/produtor John Landis, Sutherland recebeu uma oferta de uma porcentagem dos lucros do filme mais um salário. No entanto, ele recusou a oferta, acreditando que o filme não faria sucesso. No final das contas, “Animal House” arrecadou US$ 141 milhões de bilheteria.

O notável alcance de Sutherland como ator durou décadas

Refletindo sobre a oportunidade perdida, a decisão de Sutherland de optar por um pagamento adiantado em dinheiro em vez de pontos de lucro é evidente. Em suas próprias palavras, ele enfatizou a importância de garantir uma compensação imediata, afirmando: “Insisti em um pagamento adiantado em dinheiro se quisesse aceitar o cargo”. Esta decisão acabou por levar a um pagamento único de US$ 50.000 por seus dois dias de trabalho no filme.

A abordagem de Sutherland a esta situação destaca a sua mentalidade prática e o valor que atribuiu à estabilidade financeira imediata. Apesar de perder ganhos potenciais com o sucesso do filme, sua perspectiva lança luz sobre as complexidades da tomada de decisões na indústria do entretenimento.

Em resumo, a carreira de Donald Sutherland é uma prova de seu talento duradouro e adaptabilidade como ator. Seu legado vai além de suas próprias conquistas, abrangendo o impacto que teve em sua família e sua abordagem cuidadosa para lidar com os aspectos financeiros da indústria cinematográfica.