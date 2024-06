Fracasso do Celtics com chance de conquistar as finais da NBA: ‘Tenho que remontar’

DALLAS – Entrando no jogo 4 das finais da NBA e a uma vitória do 18º campeonato da NBA, o Boston Celtics disse ao mundo que jogaria com a mesma motivação que jogou nos três primeiros jogos da série.

As coisas não aconteceram exatamente assim.

Os Celtics dos três primeiros jogos desta série nunca conseguiram chegar ao jogo 4, ficando para trás cedo e nunca se recuperando enquanto o Dallas avançava para uma vitória por 122-84 para evitar uma raspagem na noite de sexta-feira.

A derrota quebrou a seqüência de 10 vitórias consecutivas do Boston na pós-temporada e marcou sua primeira derrota fora de casa nesses playoffs.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“No final das contas, senti que eles eram o melhor time esta noite”, disse o veterano do Celtics, Al Horford. “Podemos dizer todas essas coisas sobre nós… Eles jogaram muito melhor do que nós.

“Eles claramente nos superaram e isso é difícil de aceitar. Mas essa é a realidade.”

A derrota envia as finais para um quinto jogo na noite de segunda-feira no TD Garden, em Boston.

Há dois anos, os Celtics assistiram aos Golden State Warriors comemorarem no famoso piso de parquet depois de vencerem seu quarto campeonato da era Stephen Curry ao vencer o jogo 6 das finais da NBA de 2022. Boston agora espera fazer Dallas passar pela mesma coisa e comemorar a conquista da 18ª bandeira do campeonato para as vigas do TD Garden.

Qualquer pensamento de encerrar as finais no American Airlines Center, entretanto, rapidamente se dissipou na noite de sexta-feira. O Mavericks, que quase eliminou uma desvantagem de 21 pontos no quarto período no jogo 3, levou esse ímpeto para o jogo 4, desencadeando um ataque absoluto contra o Celtics desde o início.

Dallas liderou por 25-12 sete minutos do jogo 3, antes de Boston reagir. Nove minutos do jogo 4, o Mavericks construiu uma vantagem de 25-14 – só que desta vez não houve resposta do Celtics. Em vez disso, o Dallas liderou por 13 pontos no final do primeiro quarto e 26 no intervalo, com Luka Doncic (25 pontos) e Kyrie Irving (11) superando o Boston por 36-35 sozinhos nos primeiros 24 minutos.

“Dê crédito a Dallas”, disse Jaylen Brown. “Acho que eles jogaram forte fisicamente e depois dominaram a taça. Acho que essa foi a chave que colocou muita pressão sobre nós. E então não fizemos arremessos esta noite, e acho que foi aí que, você sabe, nós permitimos que eles jogassem de graça, uma vez que lhes demos múltiplas oportunidades de arremessar, e também não acertamos os arremessos do outro lado.

“Vamos assistir ao filme e ver onde podemos melhorar e depois partir daí.”

Praticamente nada deu certo para Boston. O Celtics, que se orgulha de vencer o jogo de matemática, não se saiu bem em basicamente todas as áreas do Jogo 4. Dallas acertou mais arremessos e acertou mais cestas de 3 pontos, enquanto o Celtics teve rebotes fortes e jogou a bola para todos os lados, cometendo 14 turnovers que se transformaram em 17 pontos do Mavericks.

Como resultado, o Celtics perdeu por 88-52 após um grande golpe de duas mãos de Dereck Lively II faltando 3:18 para o final do terceiro quarto. Foi quando o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, pediu tempo limite e retirou seus titulares para os 15 minutos finais do jogo.

“Sim, não quero insistir muito nisso”, disse Jayson Tatum quando questionado sobre como irá processar a derrota de sexta-feira. “Aconteceu. Não podemos mudar o que aconteceu esta noite.

“Sabe, sempre dizemos que você perde por dois ou perde por 30, todos contam da mesma forma. será melhor.”

A partir daí, foi uma festa ininterrupta no AAC, com os Mavericks tocando “Don’t Stop Believin'” do Journey no terceiro quarto e o número significativo de torcedores com camisas verdes e camisetas na multidão saindo do prédio decepcionados. não vi a história acontecer.

Isso agora terá que esperar pelo menos até segunda-feira em Boston, onde o Celtics tentará se reagrupar e encerrar a série.

“Esses são os momentos que podem fazer ou quebrar você”, disse Brown. “Temos que nos remontar. Temos que olhar para isso e aprender com isso, e então temos que abraçá-lo e atacá-lo. Será difícil fazer o que estamos tentando fazer. Não esperávamos qualquer coisa para ser fácil, mas não é motivo para perder a cabeça.”