Francesco Molinari faz corte no Aberto dos EUA graças ao hole-in-one

PINEHURST, NC – Francesco Molinari não está sob os holofotes desde o Masters de 2019. Mas nas últimas horas da tarde de sexta-feira, num canto distante do número 2 de Pinehurst, Molinari voltou à consciência do mundo do golfe.

Sentado com 7 over e duas tacadas fora da linha de corte então projetada, o italiano de 41 anos avançou para seu último buraco do dia – o nono par 3 de 194 jardas – acertou seu 7- ferro e enviou uma oração.

A bola caiu logo acima do bunker frontal do lado verde e saltou para frente. Enquanto Molinari o observava rolar, ele sabia que iria virar para a esquerda em direção ao buraco, e assim que isso aconteceu e se transformou em um ás, as mãos de Molinari caíram sobre os joelhos, incrédulo. Ele precisava de um hole-in-one para jogar no fim de semana e tinha conseguido exatamente isso.

“Quais são realmente as chances?” Molinari, vencedor do Campeonato Aberto de 2018, disse. “Eu nem sei o que dizer. Simplesmente incrível.”

Apenas um dia antes, Molinari havia triplicado o mesmo buraco rumo ao primeiro 73. Depois do ás, ele terminou com 72, sem dúvida o 72 mais memorável de sua carreira.

“Foi a última oportunidade de jogar no fim de semana”, disse Molinari. “Vi que ainda estávamos em 61º lugar, então espero que possamos entrar no cut. Em poucas palavras, isso é golfe.”

Molinari disse que esperava fazer par no oitavo buraco e fazer um birdie no nono para ter uma chance de vencer o fim de semana. Mas depois de errar o oitavo, ele sentiu que suas chances estavam praticamente perdidas. Mesmo assim, ele disse que queria “dar um bom golpe e ver o que acontece”.

“Mas as chances são incrivelmente pequenas”, disse Molinari. “Então não sei o que dizer.”

Desde o Masters de 2019, onde esteve na disputa nos últimos nove antes de terminar em T-5 atrás do vencedor Tiger Woods, Molinari perdeu nove cortes em 15 partidas importantes. E nos últimos três anos, ele perdeu sete cortes em nove partidas importantes.

O ás de Molinari no nono buraco não foi o único do dia. Sepp Straka também fez um, e deu ao Pinehurst nº 2 um segundo ás em um dia, depois de ter feito 6.089 tentativas para conseguir dois ases antes de sexta-feira.

Quando questionado sobre quantos aces ele teve em sua carreira antes da sexta-feira, Molinari não soube responder.

“Vocês precisam verificar para mim”, disse Molinari. “Eu acho que talvez sejam sete, mas estou adivinhando completamente. Não sei.”

Não importa o número, é seguro dizer que ele sempre se lembrará deste.