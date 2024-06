Frustrado, Scheffler bate no piloto e pode perder o corte no Aberto dos Estados Unidos

PINEHURST, NC – Não havia outro lugar onde Scottie Scheffler pudesse expressar sua frustração. Então, depois que sua tacada inicial no buraco 18 desviou para a esquerda e caiu na área nativa, Scheffler pegou seu driver e o jogou no chão. O som que fez foi seguido por um silêncio surpreso nas galerias de Pinehurst. Para Scheffler, não foi suficiente. Ele pegou sua camiseta e jogou-a com desgosto.

Foi esse tipo de dia para o jogador número 1 do mundo.

Depois de chegar a uma rodada de 1 a 71 na quinta-feira, Scheffler foi vítima dos diabólicos greens nº 2 de Pinehurst na sexta-feira, cardando dois bogeys, um double bogey e zero birdies (pela primeira vez em 168 rodadas) em seu caminho para um 74. Ele terminou com 5 pontos e corre o risco de perder o cut em um major pela primeira vez desde o 2022 PGA Championship.

“Foi definitivamente uma tarefa árdua”, disse Scheffler. “Ontem senti que joguei muito bem e tirei muito proveito do meu jogo, e sinto que fiz um bom trabalho este ano. Hoje foi o oposto.”

Depois de vencer seu quinto evento do ano no domingo, Scottie Scheffler teve dificuldades nas duas primeiras rodadas do Aberto dos Estados Unidos. Ele deu um duplo bogey no quinto buraco na sexta-feira. Imagens de Gregory Shamus/Getty

Scheffler ainda ganhou arremessos em campo com seu jogo de abordagem estelar, mas seu jogo curto e colocação falharam. Em nenhum lugar isso foi mais evidente do que no quinto buraco par 5.

Depois de uma corrida de 322 jardas, Scheffler tentou atacar o pino esquerdo do green em dois chutes. A bola caiu na superfície, mas imediatamente escorregou do green e caiu na área nativa bem abaixo do buraco. Sua primeira tentativa de acertar o green não funcionou e ele ficou de pé. Ele jogou seu segundo bem além da bandeira, e isso passou por cima do green. Quando a tacada do bogey errou o buraco, tudo o que Scheffler conseguiu fazer foi rir de seus problemas.

“Isso faz parte do mistério do tipo de área arenosa. Você chega lá e é uma sorte se você tiver uma chance”, disse Scheffler. “Este campo de golfe pode ser imprevisível às vezes, e talvez tenha levado a melhor sobre mim nos últimos dias… mas é meu trabalho não acertar tanto quanto eu.”

Scheffler disse após a rodada que jogar em um percurso difícil como o número 2 costuma ser “divertido”, mas reconheceu que não gostou de lutar para jogar bem o suficiente para marcar em um cenário difícil.

“Jogar golfe ruim não é divertido, mas gosto do aspecto desafiador disso”, disse Scheffler. “A imprevisibilidade das áreas nativas talvez tenha me afetado um pouco.”

Ao longo do dia, a exasperação de Scheffler assumiu muitas formas. No par 3 17, seu chute não desapareceu em direção ao pino e, em vez disso, ficou à esquerda, caindo não no bunker do lado verde, mas em cima dele. Ao acertá-lo, a reação imediata de Scheffler foi referir-se a si mesmo na segunda pessoa.

“Talvez o pior tiro que já vi você acertar”, disse ele em voz alta.

As lutas chegaram aos greens, onde Scheffler perdeu mais de 3 tacadas para o campo ao usar seu taco. A certa altura, no buraco 15, mais uma tacada perdida fez com que ele jogasse o taco para o alto como um bastão e o deixasse cair no green.

“Eu não estava vendo o intervalo direito nos greens”, disse Scheffler. “Não fui capaz de acertá-lo perto o suficiente na reta final para obter uma boa aparência.”

Dizer que o dia de Scheffler não era característico seria um eufemismo. Ele disse após a rodada que o cansaço pode ter afetado sua preparação para este torneio e que levará algum tempo para avaliar se vale a pena jogar na semana anterior a um torneio importante. No Augusta, onde já venceu duas vezes, não jogou na semana anterior.

“Definitivamente foi um aspecto de cansaço, mas eu estava pronto para jogar”, disse Scheffler. “Talvez esta semana, ao avançar na quinta-feira, eu não estivesse tão preparado quanto poderia.”

Embora Scheffler tenha dito que não acha que 5 overs chegarão ao fim de semana, ele mostrou repetidamente que pode chegar ao topo mesmo sem seu melhor jogo. Se ele fosse eliminado em Pinehurst, não seria um choque vê-lo subir na tabela de classificação novamente.