Fundador da Oakley quebra recorde imobiliário de Beyoncé e Jay-Z na CA com venda de propriedade em Malibu

Mova-se Jay-Z dar Beyoncé – há um novo magnata imobiliário na cidade, e é o cara que fundou a Oakley… porque ele acabou de vender sua propriedade no penhasco por um número recorde.

James Jannard – o bilionário que está por trás da icônica marca de óculos de sol e roupas – acabou de descarregar uma mansão que possui em Malibu há 22 anos… e obteve um lucro enorme, porque a vendeu por colossais US$ 210 milhões… de acordo com o LA Times.

A agência relata que Jannard vendeu o complexo à beira-mar de 9,5 acres para uma Delaware LLC – e que isso foi feito discretamente … porque a propriedade nunca chegou tecnicamente ao mercado. Aliás… JJ comprou esta casa em 2002 por apenas US$ 31 milhões. Então, sim… um lucro inesperado de US$ 179 milhões.

O TMZ retirou os documentos disponíveis ao público para a casa… e mostra que o novo proprietário fez um empréstimo de US$ 203 milhões para este local – o que sugere que o preço de venda de US$ 210 é preciso.

Os documentos de título que obtivemos também mostram que a mudança de mãos aqui ocorreu em maio – com as coisas sendo finalizadas oficialmente no final daquele mês.

Claro, este número é agora o mais alto pelo qual uma casa foi vendida na história da Califórnia – um título que Jay e Bey detinham depois de comprar uma propriedade em Malibu no ano passado por US$ 200 milhões. Esse era o recorde na época… e agora, Jannard é o novo rei no topo da montanha.

Sua propriedade em Malibu é ampla… com a casa principal com oito quartos e 14 banheiros – e o restante da propriedade inclui duas pousadas, um pátio com jardim e uma piscina com vista para o oceano.



