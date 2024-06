Futebol dos EUA condena comentários racistas dirigidos a jogadores da USMNT

Tim Weah e outros membros da seleção dos EUA foram alvo de abusos racistas nas redes sociais depois que os americanos foram derrotados por 2 a 1 pelo Panamá na Copa América, na noite de quinta-feira.

A Federação de Futebol dos EUA emitiu um comunicado dizendo estar “profundamente perturbada com os comentários racistas feitos online”.

Weah, que é negro, foi expulso com cartão vermelho aos 18 minutos após dar um soco em um jogador panamenho.

Foi o primeiro cartão vermelho para um jogador dos EUA desde que Jimmy Conrad foi expulso de um amistoso contra Honduras em 2010.

Os americanos, com poucos jogadores, quase conseguiram empatar, mas o Panamá marcou um gol no final que colocou em sério risco as esperanças dos EUA de passar da primeira fase.

A US Soccer disse que vários de seus jogadores foram alvo de comentários racistas.

“Não há absolutamente nenhum lugar no jogo para tal comportamento odioso e discriminatório”, disse a declaração. “Essas ações não são apenas inaceitáveis, mas também contrárias aos valores de respeito e inclusão que defendemos como organização.”

O US Soccer oferecerá serviços de saúde mental a qualquer jogador ou funcionário que solicitar. O órgão dirigente também denunciou o abuso racista à CONMEBOL, organizadora sul-americana do torneio.

Weah emitiu um pedido público de desculpas nas redes sociais pela perda de compostura que custou caro à sua equipe.

“Não importa o que aconteça, sempre lutarei pelo meu time e meu país até o dia em que não for mais necessário ou capaz!”, disse ele. “Peço sinceras desculpas a todos. Meu amor por este time vai além do futebol e estou muito triste e bravo comigo mesmo por fazer meus irmãos passarem pelo que eles passaram esta noite.”