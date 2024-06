Garota de ‘Hawk Tuah’ não tem acordo com a United Talent Agency

A história que circulou na manhã de quarta-feira foi que Hailey Welch – mais conhecida pelo apelido derivado de sua icônica entrevista de rua – teria assinado com a United Talent Agency, mas fontes com conhecimento direto nos dizem… não existe tal acordo.

Embora ela não esteja em Hollywood, neste momento ela tem um acordo de produtos com a empresa de chapéus Fathead Threads, com sede no Tennessee. Eles estão vendendo camisas, chapéus e outros produtos com sua frase de verão na frente e no centro.