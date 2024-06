Gavin Rossdale fica sem camisa e mostra abdômen em Thirst Trap

Gavin Rossdale é como um bom vinho… ele só melhora com a idade, porque tem 58 anos e ainda parece um galã.

O vocalista do Bush acabou de postar esta armadilha sexy e sem camisa para a sede, e seus fãs estão absolutamente furiosos com seu físico musculoso nos comentários.

Adicione alguns tons pretos, um cigarro aceso, várias tatuagens no braço e uma quantidade de roupas íntimas de bom gosto saindo de suas calças e esta foto é o apelo sexual do roqueiro clássico.

Gavin é um homem barato há anos… ele era casado com Gwen Stefani afinal de contas, no passado, e ele claramente não perdeu um passo ao se aproximar de 60 viagens ao redor do sol.