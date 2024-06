Geno Auriemma da UConn diz que Caitlin Clark da Fever está sendo ‘alvo’

O técnico de basquete feminino da UConn, Geno Auriemma, disse que embora os novatos da WNBA devam passar pelas “dores crescentes de ser um jogador profissional de basquete”, ele acha que Caitlin Clark, do Indiana Fever, foi “alvo” do jogo físico.

“Ela está enfrentando o desafio do novato, as dificuldades inerentes a ser um novato? Sim”, disse Auriemma a repórteres em Connecticut antes do UConn Coaches Road Show na terça-feira. “Ela também está sendo alvo.”

Clark foi checado por trás pelo guarda do Chicago Sky, Chennedy Carter, antes que a bola entrasse durante o jogo de sábado. Clark foi derrubado em uma jogada que não era de basquete e foi inicialmente considerado uma falta comum, mas foi atualizado para uma falta flagrante 1 pela WNBA após revisão no domingo.

Após o jogo, Carter se recusou a responder perguntas, que Auriemma chamou de “coisas do ensino fundamental”.

Auriemma também disse que jogadores de alto nível que entram em uma liga esportiva profissional provavelmente atrairão atenção extra dos times adversários, mas ele acha que é mais extremo com Clark, que foi a escolha número 1 no draft deste ano.

“Não me lembro quando [Michael] Jordan entrou no [NBA]caras querendo sair e espancá-lo”, disse Auriemma aos repórteres. “Não me lembro quando [Larry] Pássaro e Magia [Johnson] entraram na liga e elevaram a NBA, sendo alvos e espancados apenas por serem quem eram e pela atenção que recebiam.

“Aprecie o fato de que agora é a hora [for the WNBA]. Entendo. Já deveria ter acontecido há muito tempo. Por que você está culpando aquele garoto? Não é culpa dela, porque você trocaria de lugar com ela em um minuto, mas você não está lá. Você não é ela. Então você é [complaining] que ela está conseguindo o que está conseguindo.”

Por outro lado, alguns dos ex-jogadores mais proeminentes do Auriemma tiveram uma visão diferente da situação.

“Não acho que haja ciúme ou mesquinhez que esteja alimentando o jogo sujo”, disse Rebecca Lobo, ex-jogadora da UConn e da WNBA e analista da ESPN, no “NBA Today” na segunda-feira. “Agora, a atenção que ela está recebendo na ponta defensiva é sem precedentes para um novato? Com ​​certeza é. Nunca vimos um novato ser pego a 94 pés da cesta sem ter a bola nas mãos. Nós temos nunca vi uma novata sendo protegida pelo rosto a 10 metros da cesta quando ela está no lado fraco da quadra.

“Os veteranos estão sendo físicos com ela? Eles estão. Mas eu não vi nada excessivo ou sujo até aquele ataque de Chennedy Carter. … Chennedy deu algumas presas a um argumento anteriormente desdentado.”

A atacante do New York Liberty, Breanna Stewart, a escolha número 1 no draft da WNBA de 2016, que ganhou quatro títulos da NCAA na UConn com Auriemma, disse aos repórteres após o jogo de terça-feira contra o Fever que o jogo físico é uma parte normal da WNBA que todos os jogadores enfrentam e ajuste-se a.

“Esta é a melhor liga do mundo. Ninguém vai lhe dar nada fácil”, disse Stewart, o duas vezes MVP que enfrentou Clark e Indiana três vezes nesta temporada. “[It’s about] entender isso e aprender como jogar nesse nível. Eles são os mais rápidos, os mais fortes, os mais rápidos. É por isso que esta é a WNBA.

“Continue prestando atenção no que fazemos, entenda que estamos tentando trazer o nosso melhor basquete. Quando jogamos contra outros times, obviamente estamos tentando vencer. tentando levar esta liga a um lugar melhor.”