George Russell: Mercedes pode lutar pela vitória no GP da Espanha

BARCELONA, Espanha – George Russell acha que a Mercedes pode desafiar Lando Norris e Max Verstappen pela vitória no Grande Prêmio da Espanha.

Russell terminou logo atrás do companheiro de equipe Lewis Hamilton, com os dois pilotos da Mercedes largando na segunda linha.

A dupla da Mercedes terminou pouco mais de 0,3 segundos atrás do tempo de Norris.

Quando questionado se ele estava frustrado apesar do forte resultado e terminando atrás de Hamilton, Russell disse: “Dois milissegundos é a maior diferença que tive nas últimas quatro corridas para o piloto ao meu redor, então é uma loucura pensar isso.”

George Russell largará em quarto lugar no Grande Prêmio da Espanha, com três pilotos britânicos entre os quatro primeiros. Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

“Estou considerando os pontos positivos, como equipe estamos na mistura, Lando fez uma ótima volta, não acho que Lewis e eu realmente combinamos tudo perfeitamente, senti que havia talvez dois décimos à frente. a tabela, não a diferença que vimos para a pole, mas mesmo assim estamos em P3, P4 e em uma ótima posição para lutar pela vitória amanhã.”

O resultado será um enorme impulso para a Mercedes e mais uma prova de que a sua atualização mais recente deu um grande passo em frente.

Um novo pacote no Canadá ajudou Russell a conquistar a pole position – e ele poderia muito bem ter vencido com uma corrida sem erros – mas a Espanha foi considerada o lugar onde o verdadeiro sucesso da atualização seria testado.

Assim como Russell, Hamilton estava otimista na tarde de sábado.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“É bom estar de volta aqui. Sinto falta de estar neste sofá”, disse ele na coletiva de imprensa pós-classificação para os três primeiros colocados.

Embora ambos os pilotos tenham admitido que poderiam ter ficado mais perto da frente com voltas de qualificação mais limpas, a Mercedes terá grande conforto por estar na frente de ambas as Ferraris.

“No geral, é ótimo ver que estamos progredindo”, acrescentou Hamilton.

“Realmente, você viu nas últimas corridas que estamos lentamente nos aproximando dos caras da frente. Acho que houve um pouco mais de desempenho no carro hoje, mas estava realmente no fio da navalha e então nós ‘ tenho algumas melhorias a fazer no carro.

“Mas, como eu disse, estou muito feliz por estar aqui. O P3 é um bom lugar para começar com a longa corrida até a curva um.”

Russell repetiu os sentimentos de Hamilton sobre o que o resultado da qualificação disse sobre as últimas atualizações da Mercedes.

“Bem, você nunca sabe 100%, mas isso é com certeza o máximo de confiança que estivemos nos últimos três anos sobre o que trouxemos para o carro, e é natural também.

“Estamos todos ganhando experiência e já estamos há três anos nesses regulamentos [regulations]e todos nós sabemos o que constitui um bom carro de corrida neste tipo de época.

“Está provado o quão apertado está com as quatro melhores equipes no momento, nas próximas corridas provavelmente haverá diferenças marginais fazendo uma grande diferença em termos de sua posição no grid, mas é disso que a F1 deveria ser.”