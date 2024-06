Geórgia 1-1 Tcheca (22 de junho de 2024) Análise do jogo

Patrik Schick foi o melhor marcador do último Campeonato da Europa.

A Geórgia, estreante no Campeonato Europeu, empatou em 1 a 1 com a Tcheca no sábado, assumindo uma vantagem surpreendente com um pênalti de Georges Mikautadze antes do empate no peito de Patrik Schick.

Saba Lobjanidze poderia ter vencido para a Geórgia no final, mas acertou o chute por cima da trave após uma fuga e ambos os lados, com um ponto em dois jogos, precisam de uma vitória na última partida do Grupo F para avançar para a fase de mata-mata.

Em um jogo intenso e divertido no Voklsparkstadion, em Hamburgo, Mikautadze desviou o goleiro tcheco Jindrich Stanek com sua cobrança de pênalti aos quatro minutos dos acréscimos do primeiro tempo, após uma bola de mão de Robin Hranác.

O segundo gol de Mikautadze, de 23 anos, no torneio, deixou os torcedores vestidos de branco da Geórgia em êxtase.

O golo surgiu contra a corrente do jogo, depois de os checos terem dominado, com Schick a ter dois remates bem defendidos, Václav Cerný a raspar a bola quando parecia mais fácil marcar e Adam Hlozek a ter um golo anulado por andebol.

No entanto, Schick marcou o gol que a Tcheca merecia, aos 59 minutos, ao desviar a bola com o peito, após a cabeçada de Ondrej Lingr, de escanteio, ter rebatido na trave.

Preocupado com o próximo jogo da República Tcheca contra a Turquia, Schick – artilheiro com cinco gols na última Euro – mancou logo após seu gol.

Portugal e Turquia defrontaram-se mais tarde em Dortmund, no outro jogo do Grupo F, no sábado.

Tal como no jogo de estreia, frente à Turquia, a Geórgia contou com uma defesa robusta e contra-ataques contra os checos, que estão 40 lugares acima.

Khvicha Kvaratskhelia – apelidado de “Kvara-dona” pelos torcedores em comparação com o grande argentino Diego Maradona – era uma ameaça constante, enquanto Anzor Mekvabishvili desperdiçou uma grande chance no contra-ataque para dar à Geórgia uma vantagem de 2 a 0.