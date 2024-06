Gerrit Cole, do Yankees, marcou quatro home run na derrota para o Mets

NOVA IORQUE – O primeiro início de temporada de 2024 de Gerrit Cole correu tão bem quanto ele e os Yankees poderiam ter esperado na semana passada. Sua segunda partida na noite de terça-feira contra o Mets não aconteceu.

Cole foi atingido em quatro entradas, rendendo seis corridas em sete rebatidas na derrota dos Yankees por 9-7 no Citi Field. Ele desistiu de quatro home runs, andou quatro e não registrou nenhum strikeout. Foi a segunda vez que Cole não registrou uma eliminação em sua carreira e a segunda vez que permitiu pelo menos quatro home runs.

“Simplesmente decepcionante”, disse Cole. “Realmente não nos deu uma boa chance de vencer esta noite. Não executou arremessos suficientes. Apenas cavou um buraco para nós.”

Dois pontos positivos ofereceram uma fresta de esperança: Cole lançou 72 arremessos, mais do que em qualquer um de seus três inícios de reabilitação nos menores ou em sua estreia na temporada, e o destro disse que estava saudável, apesar de sua velocidade de bola rápida ter diminuído após o primeiro inning.

A bola rápida de Cole foi de 97 a 99 mph pela primeira vez em 2024 naquele primeiro quadro, uma explosão encorajadora três meses depois de ser desligado com irritação nervosa e edema no cotovelo direito. Sua primeira bola rápida no segundo turno, no entanto, foi uma oferta de 91,5 mph que Mark Vientos acertou para um home run. Cole não lançou um arremesso mais forte do que 95,5 mph durante o restante de sua corrida.

Após o jogo, Cole insistiu que a queda foi intencional e que ele estava saudável. Ele explicou que reduziu intencionalmente a velocidade depois de fazer três caminhadas e lançar 28 arremessos enquanto o Mets saltava para uma vantagem de 1 a 0 no primeiro inning porque acreditava que a estratégia lhe daria a melhor chance de trabalhar com eficiência e evitar uma saída precoce. com um limite de 75 arremessos.

“É como dirigir um carro”, disse Cole, 33 anos. “Muita embreagem ou pouca embreagem pode desequilibrá-lo um pouco. Então, obviamente, foi realmente tremendo no primeiro e tive que fazer muitos arremessos. Mas a realidade é que simplesmente não estávamos no zona de ataque suficiente. O objetivo é tentar chegar o mais fundo possível no jogo.

Cole deu apenas uma caminhada nas três últimas entradas, mas não conseguiu afastar os rebatedores. Ele induziu apenas cinco sopros enquanto o Mets errou 11 arremessos. Seis bolas lançadas em jogo viajaram a pelo menos 160 km/h. Vientos acertou duas dessas bolas fortes para home runs – ambas em bolas rápidas, depois que Cole disse que optou por reduzir a velocidade do campo.

“Ele ainda está trabalhando”, disse Aaron Judge, defensor central dos Yankees. “Esse é o nosso ás. Esse é o nosso cara. E eu o quero lá fora a cada cinco dias. Jogos como esse acontecem, e você só precisa seguir em frente e aprender com isso. Ele vai ficar bem.”

Cole está programado para jogar no próximo domingo em Toronto contra os Blue Jays, exceto uma mudança na rotação dos Yankees.

“Minha execução foi ruim, então nunca me dei a chance de aprender nada”, disse Cole. “Para receber uma bola suja ou errar, acabou em dano. Esta liga é muito difícil. Eu certamente tinha o material esta noite para nos dar uma chance, e simplesmente arremessei mal.”